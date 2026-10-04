Plodine premašile milijardu eura prihoda, ali dobit se strmoglavila

U pet godina Plodine su snažno rasle i investirale, ali su dobit i profitabilnost pale, a neto dug narastao na gotovo 250 milijuna eura

piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje

Plodine su u samo pet godina povećale prihode za gotovo 55 posto i otvorile 43 nova supermarketa, no iza snažnog širenja krije se bitno manje povoljna slika profitabilnosti. Pokazuje to financijska i poslovna analiza Plodina za razdoblje od 2021. do 2025. koju je izradio Nikola Nikšić iz Konter savjetovanja. Analiza se temelji na godišnjim financijskim izvještajima, revidiranom izvještaju Plodina za 2025. i usporedbi s 13 najvećih trgovaca na malo u Hrvatskoj.

Prihodi rastu, imovina je snažna, a trgovački lanac posjeduje većinu svojih prodavaonica, ali dobit se u posljednje dvije godine strmoglavila, dug je snažno porastao, a investicije već nekoliko godina premašuju novac koji kompanija stvara poslovanjem.

Poslovni prihodi Plodina porasli su sa 687,7 milijuna eura 2021. na 1,06 milijardi eura prošle godine, odnosno prosječno 11,5 posto godišnje. Mreža je istodobno narasla sa 107 na 150 supermarketa, a do lipnja ove godine na 153. Po prihodima su Plodine četvrti najveći trgovac među 14 najvećih hrvatskih maloprodajnih lanaca, iza Konzuma, Lidla i Spara.