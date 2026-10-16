Fortenova mijenja plan za Mercator: odustaje od skupe lokacije

Umjesto u ljubljanskom BTC-u, novi logistički centar gradit će se u Zalogu, a zemljište kupljeno za 17 milijuna eura moglo bi donijeti znatnu zaradu

U nastavku višegodišnjih aktivnosti kojima Fortenova drastično reže troškove svoje kompanije Mercator u Sloveniji najnovija je vijest, kako je za ljubljansko Delo potvrdio Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenove, da Mercator neće graditi dugo najavljivani logističko-distributivni centar u ljubljanskom BTC City-u, već na lokaciji Zalog, na istočnoj periferiji Ljubljane.

Iako još nema podataka o tome kada se novi LDC planira graditi te o kolikom je iznosu investicije riječ, sasvim je sigurno da će gradnja u Zalogu biti bitno jeftinija nego u BTC-u.

Preustroj već daje rezultate

Prethodni plan o gradnji Mercatorova LDC-a u sklopu BTC-a datira još iz 2016. godine, iz vremena kada je Mercator još bio u Agrokoru, a BTC robno-transportni centar. Mercator je tada na tom području za 17 milijuna eura kupio zemljište veličine oko 115 tisuća kvadrata i najavio gradnju LDC-a, investiciju koja se još tada procjenjivala na stotinjak milijuna eura.

Za vrijeme dok je Agrokor propadao i pretvarao se u Fortenovu, koja se morala nositi s otplatom dugova, BTC se iz skladišnog centra preobrazio u golemu poslovnu i šoping zonu s više od 450 trgovina, restorana i brojnim rekreativnim sadržajima, uključujući kompleks bazena, sauna i wellnesa.

Istovremeno dok je Fortenova konsolidirala poslovanje svojih kompanija u Hrvatskoj, Mercator je bio pomalo izvan fokusa. Iako vodeći maloprodajni lanac u Sloveniji, s gubitkom u poslovanju radio je sve do prošle godine, nakon što je Fortenova u njemu provela niz promjena koje su rezultirale znatnim uštedama.

Među ostalim, preustroj Mercatora podrazumijevao je gašenje trgovina njegove tvrtke M Tehnika, odustajanje od preuzimanja Engrotuša, prodaju sporednih poslova (21 samoposlužnu benzinsku postaju i proizvodnju prehrambenih proizvoda), izdvajanje nekretnina u zasebne Fortenovine tvrtke i tako dalje.

Zemljište u BTC-u može se skupo prodati

U prošloj je godini tako Mercator napokon poslovao s dobiti od blizu 13 milijuna eura, ali s tisuću zaposlenika manje te uz pad prihoda većim od 11 posto, na 1,175 milijarde eura, čime ga je Spar pretekao na vodećoj poziciji u Sloveniji.

No Fortenova je očito odlučila Mercator konsolidirati tako da od njega napravi nešto manju, ali bitno učinkovitiju maloprodajnu kompaniju. U tom kontekstu logična je i odluka o konačnom odustajanju od gradnje LDC-a na lokaciji koja se danas može skupo prodati i preseljenje planova na jeftiniju lokaciju.