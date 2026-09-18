Fortenova sklopila ugovor o prodaji trgovine u Srbiji Davoru Macuri

Preuzimanje Fortenovine maloprodaje u Srbiji Alta Retail platit će oko 40 milijuna eura, ali će ukupna vrijednost transakcije iznositi oko 140 milijuna eura

Fortenova grupa potpisala je sa srbijanskom kompanijom Alta Retail ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u Idea marketima, a transakcija obuhvaća i kupoprodaju još četiri društva Fortenova grupe čije je poslovanje vezano za maloprodajne aktivnosti u Srbiji - Enna Fruit Grocka Beograd (dobavljač voća i povrća), Super kartica Beograd (program vjernosti), M-Profil SPV Beograd (nekretnine), mStart Business Solutions Beograd (IT rješenja). Dogovor o toj kupoprodaji postignut je još prije pola godine, a transakcija će biti zaključena nakon ispunjenja svih uvjeta definiranih prodajnom dokumentacijom.

Macurin prvi ulazak u maloprodaju

Tvrtka Alta Retail službeno je registrirana u Zemunu u ožujku ove godine, i dio je Alta Grupe, koja je u vlasništvu je Davora Macure, jednog od najbrže rastućeg biznismena u regiji, koji se dosad nije bavio trgovinom. Temeljni Macurin biznis su financije, a okosnicu njegova poslovanja predstavljaju platna institucija Alta Pay te Alta banka, koja bilježi brzi rast na srbijanskom tržištu. Prošle je godine Alta grupa preuzela Stopansku banku AD Bitola, čime je zakoračila na tržište Sjeverne Makedonije. Unazad nekoliko godina Macura je pokušao preuzeti austrijsku Addiko banku, no kako u tome nije uspio paket od blizu 30 posto dionica te banke Alta grupa unijela je u ponudu Raiffeisen Bank International, čime je RBI iz utrke za preuzimanje Addiko banke istisnula Novu ljubljansku banku. Zauzvrat je Macura postigao dogovor s RBI po kojem je RBI preuzeti poslovanje Addika u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji, a Alta u Srbiji, BiH te Crnoj Gori.

Prema ranijim medijskim nagađanjima, preuzimanje Fortenovine maloprodaje u Srbiji Alta Retail platit će oko 40 milijuna eura, ali će ukupna vrijednost transakcije iznositi oko 140 milijuna eura, budući da Alta preuzima dugove tih tvrtki u iznosu od oko sto milijuna eura.

Idea Marketi jedan su od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji i jedan od deset najvećih poslodavaca u zemlji. Na tržištu posluju kroz tri brenda – Idea, Mercator i Roda, s maloprodajnom mrežom koja pokriva više od 80 gradova i mjesta u Srbiji. Koncem prošle godine Fortenova je na čelo Idea Marketa dovela Helmuta Fenzla, koji je prije toga dvadesetak godina bio predsjednik Uprave Spara u Hrvatskoj.

- Ovo je ključni korak u razvoju Alta Retaila i jedan od najvećih poslovnih uspjeha naše tvrtke na srpskom tržištu. Preuzimamo tvrtke koje desetljećima uživaju veliko povjerenje potrošača, imaju snažne tržišne pozicije i timove čije je znanje, predanost i profesionalnost izgradila respektabilne rezultate. Osim ulaganja u poslovni sustav, ovo je prvenstveno ulaganje u ljude, razvoj i budućnost domaće trgovine. Naša je namjera otvoriti novo poglavlje rasta kroz modernizaciju, poboljšanje procesa i inovacije, uz puno poštovanje identiteta, vrijednosti i tradicije koje brendovi Idea, Mercator i Roda godinama grade na tržištu. Čvrsto vjerujemo da domaći kapital treba biti pokretačka snaga razvoja najvećih gospodarskih sustava i stvaranja nove vrijednosti za zaposlenike, partnere, lokalne proizvođače i kupce. Ova transakcija potvrđuje našu dugoročnu odlučnost da ulažemo u Srbiju, jačamo domaće gospodarstvo i gradimo tvrtke sa snagom regionalnih lidera - rekla je Branislava Kosovac, direktorica tvrtke ALTA Retaila prigodom potpisivanja ugovora.

Fortenova jača fokus na drugim tržištima

Među ostale četiri kompanije koje su predmet ove transakcije u Srbiji, najveće operacije na tržištu ima Enna Fruit koja se pozicionirala kao jedan od ključnih sudionika na tržištu svježeg voća i povrća u Srbiji. mStart Business Solutions pruža usluga implementacije i podrške SAP-a, ICT usluga, usluga PC podrške i usluga informacijske sigurnosti. Super Kartica je s jedan od najvećih programa vjernosti u Srbiji, dok je M-Profil nekretninska kompanija.

- Strategija Fortenova grupe u maloprodaji je biti vodeći trgovac na tržištima na kojima poslujemo. Za dostizanje toga cilja u Srbiji, Grupa treba značajna ulaganja u dugom vremenskom periodu i to na tržištu koje ima svoju specifičnu strukturu i dinamiku. Stoga smo donijeli odluku o izlasku iz maloprodajnog poslovanja u Srbiji. To nama povećava kapacitete i fokus za dugoročno jačanje naših pozicija na tržištima na kojima već imamo vodeća mjesta i koja su uglavnom vezana za euro kao valutu. Želim se zahvaliti zaposlenicima ovih kompanija na predanom radu, doprinosu Fortenova grupi i njihovoj posvećenosti održavanju naših zajedničkih vrijednosti. Novi vlasnik sada ima priliku odvesti poslovanje na višu razinu, a mi im kao partner, u tome želimo uspjeh – komentirao je ovu kupoprodaju Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.