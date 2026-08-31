Sedam života Arivere: Od Todorića preko Vujnovca natrag do Fortenove

Arivera danas okreće 242 mil. eura, a čak 88 posto prodaje ostvaruje s povezanim društvima. Najveći kupci su Konzum i Mercator.

Preuzimanjem Arivera Fruita Fortenova je lani nakon gotovo dva desetljeća zatvorila puni krug i doslovno 'vratila dite materi' – pod svoje okrilje ponovno je stavila važan komad svoga nekadašnjeg poslovanja.

Posao s veleprodajom i distribucijom voća i povrća koji su od 2007. gradili Ivica Todorić i Denis Matijević na kraju nije propao u stečajnim ruševinama. Poput kakvoga korporativnog feniksa, preživio je razne vlasničke i financijske potrese, prošao kroz ruke ENNA-e Pavla Vujnovca i naposljetku završio u rukama sustava izraslog iz nekadašnjeg Agrokora. Pri tome je promijenio čak sedam inkarnacija: od AgroFructusa i Marinade preko Enna Fruita pa sve do današnje Arivere.

Fortenova dobila ono najslađe