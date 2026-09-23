Hanfa pozvala ulagače u Orca Bason da se jave Amerikancima

Ulagači se mogu javiti posebnoj adresi američkog tužiteljstva radi informacija o pravima i mogućem povratu sredstava

Ulagači u ORCA BASON Fund trebaju se izravno javiti američkom saveznom tužiteljstvu žele li dobiti informacije o svojim pravima i mogućnostima povrata uloženog novca. Na to ih je u srijedu uputila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), nakon što je za predmet protiv Vuka Vukovića otvoren poseban kanal komunikacije s ulagateljima.

Riječ je o nastavku Hanfine obavijesti od 11. rujna, objavljene nakon Vukovićeva uhićenja u SAD-u. Američko tužiteljstvo u međuvremenu je, 22. rujna, ažuriralo posebnu stranicu predmeta United States v. Vukovic i otvorilo poseban kanal za komunikaciju s ulagateljima.

Hanfa je stoga danas ulagatelje obavijestila da se mogu javiti na adresu [email protected]. Preko te adrese mogu zatražiti informacije o svojim pravima u američkom kaznenom postupku i mogućnostima vezanim uz povrat sredstava.

Ulagači se mogu prijaviti kao žrtve

Američko tužiteljstvo navodi da ulagatelji preko te adrese mogu zatražiti uvrštavanje na popis žrtava u tom predmetu. Na stranici su navedena prava koja savezni zakon daje žrtvama kaznenih djela, među kojima je i pravo na potpunu i pravodobnu restituciju u slučajevima u kojima je ona predviđena zakonom.

To, međutim, ne znači da je ulagačima povrat novca već odobren niti da je zajamčen. Trenutačno mogu zatražiti status žrtve te od američkog tužiteljstva dobivati informacije o razvoju slučaja i svojim pravima.

Na ažuriranoj stranici američkog tužiteljstva zasad nema novih optužbi protiv Vukovića niti novih odluka o njegovoj kaznenoj odgovornosti. Američke vlasti najavljuju da će na njoj periodično objavljivati nove informacije o predmetu.

Podsjetimo, Vuković je u SAD-u uhićen 10. rujna. Osnivača Oraclum Capitala te glavnog izvršnog i investicijskog direktora ORCA BASON Funda američke vlasti terete za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. Prema navodima tužiteljstva, ulagateljima je navodno prikazivao prinose fonda višima od stvarno ostvarenih.

Hanfa ranije zabranila distribuciju fonda

Hanfa je još prije Vukovićeva uhićenja poduzimala mjere povezane s ORCA BASON Fundom. U srpnju 2025. naložen je prestanak neovlaštenog pružanja investicijskih usluga povezanih s fondom, a u prosincu prošle godine Oraclum Capitalu zabranjeno je daljnje trgovanje, distribucija i promidžba udjela fonda u Hrvatskoj.

Hanfa je 1. lipnja ove godine utvrdila da je Oraclum Capital postupio po dijelu naloženih mjera, no zabrana distribucije fonda malim i kvalificiranim ulagateljima u Hrvatskoj ostala je trajna. Tijekom nadzora hrvatski regulator o utvrđenim činjenicama i okolnostima obavještavao je i nadležna tijela u SAD-u.

Američki postupak protiv Vukovića i dalje je u tijeku, a optužbe iz kaznene prijave zasad predstavljaju navode tužiteljstva. Vuković se prema američkom pravnom sustavu smatra nevinim dok mu se krivnja ne dokaže.