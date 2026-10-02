CIAK Grupa preuzela beogradski Tehnolub

Riječ je o jednoj od vodećih tvrtki u distribuciji ulja i maziva s prihodom većim od devet milijuna eura te više od 25 zaposlenih

CIAK Grupa preuzela je beogradsku tvrtku Technolub. Riječ je, kako su objavili na Zagrebačkoj burzi, jednoj od vodećih tvrtki u distribuciji ulja i drugih maziva u Srbiji i šire. Tvrtka ima prihod veći od devet milijuna eura te više od 25 zaposlenika.

- Društvo je svoj ugled izgradilo na predanosti kvalitetnoj usluzi, dugoročnom pristupu razvoju i obiteljskoj kulturi poslovanja, koja se prepoznaje u odnosima s kupcima, partnerima i zaposlenicima. Upravo zbog tih vrijednosti Technolub se prirodno uklapa u CIAK Grupu - navode iz hrvatske kompanije.

Tvrtka će nastaviti poslovati pod vodstvom Zorana Matkovića kao glavnog izvršnog direktora, a, kako navode, uz potporu CIAK Grupe nastavit će rasti, razvijati vlastitu stručnost te dodatno podizati razinu usluge i kvalitetu proizvoda za svoje kupce.

- Uzimajući u obzir osnovnu djelatnost društva CIAK Auto Srbija, stjecatelja u predmetnoj transakciji, preuzimanje društva Technolub predstavlja logičan korak u daljnjem osnaživanju i rastu portfelja CIAK Grupe u Srbiji. Kao obiteljsko društvo, Technolub je po poslovnoj kulturi i stručnosti vrlo sličan društvu CIAK Grupe, zbog čega se očekuje potpuno iskorištavanje sinergijskih učinaka dvaju društava te ostvarenje još boljih rezultata u nadolazećim godinama - poručuju iz CIAK-a.

Technolub je beogradska kompanija osnovana 2006. godine, specijalizirana za distribuciju motornih i industrijskih ulja, maziva, autokemije i drugih proizvoda za automobilski sektor. U svom portfelju ima brendove poput TotalEnergiesa, Elfa, ENEOS-a i TUNAP-a, a za dio njih djeluje i kao ovlašteni distributer na srpskom tržištu.