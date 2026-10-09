Jedan od najbogatijih Čeha ponovno preuzima kontrolu nad SuperSportom

AZTN je odobrio transakciju vrijednu 425 milijuna eura. Britanci prodajom udjela u hrvatskoj kladionici žele smanjiti svoje dugove

Jedan od najbogatijih Čeha, Jiří Šmejc, ponovno preuzima kontrolu nad SuperSportom, najvećom hrvatskom kladionicom. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) 6. listopada odobrila je koncentraciju kojom Šmejcova investicijska grupa EMMA Capital ponovno stječe kontrolu nad hrvatskom kompanijom. Time je uklonjena hrvatska regulatorna prepreka za provedbu transakcije vrijedne 425 milijuna eura, čije formalno zaključenje još nije potvrđeno.

Njegov povratak na čelo SuperSporta dio je šire transakcije kojom britanski Entain postupno izlazi iz vlasništva nad zajedničkim holdingom Entain CEE.

Preuzimanje se, naime, ne odvija izravnom kupnjom SuperSporta, nego promjenom vlasništva nad holdingom Entain CEE. Riječ je o društvu u suvlasništvu Šmejca i britanskog Entaina, koje uz hrvatski SuperSport okuplja i poljsku kladioničarsku kompaniju STS.

Prema ugovoru iz lipnja, EMMA Capital od Entaina kupuje dodatnih 20 posto udjela u Entain CEE-u za približno 425 milijuna eura. Time će češki udjel u Entain CEE porasti s 22,5 na 42,5 posto, dok će britanski pasti sa 67,5 na 47,5 posto. Preostalih deset posto zadržava poljska obitelj Juroszek, ali je s Česima dogovorila prijenos glasačkih prava. Tako će Šmejcova grupa, premda neće imati većinski vlasnički udjel, kontrolirati 52,5 posto glasova i time upravljanje cijelim holdingom.