Poslovni lideri regije stižu u Rovinj na Master Business Forum – MBF 2026

Više od 80 govornika iz više od 30 industrija od 8. do 11. listopada u Rovinju otvara ključne teme godine: od obrane i energetike do kapitala i umjetne inteligencije

Za razliku od nišnih konferencija, MBF za isti stol dovodi financije, industriju, energetiku, tehnologiju, turizam, graditeljstvo, zdravstvo i javni sektor. Borjan Jevrić, direktor poslovnog razvoja MBF-a, objašnjava da se kompanije iz posve različitih sektora danas suočavaju s istim pitanjima, od dostupnosti kapitala i energije do tehnološke infrastrukture i ljudskih potencijala, pa je program složen kao presjek gospodarstva, a ne kao niz odvojenih industrijskih priča.

Obrana, energija i pogled stranih investitora

Jedan od najiščekivanijih panela ovogodišnjeg MBF-a bavi se obrambenom industrijom kao strateškim pokretačem razvoja i sigurnosti. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, Gordan Pešić iz Rheinmetall Unmanned Vehiclesa, suosnivač Orqe Ivan Jelušić, Marko Ćosić iz Đuro Đaković Grupe i Aleksandar Vuković iz NVL-a raspravljat će o tome može li Hrvatska europski val ulaganja u obranu pretvoriti u konkurentniju domaću industriju, nova ulaganja i veći izvozni potencijal. Panel moderira Krešimir Macan.

MBF vizual

Energetska sigurnost istodobno postaje jedno od ključnih pitanja konkurentnosti europskog gospodarstva. O sigurnosti opskrbe, tranziciji i ulaganjima u energetsku infrastrukturu raspravljat će Boris Miljavac iz Siemens Energyja, Miki Huljić iz Končara i Hrvoje Šimović iz INA Grupe, također uz moderaciju Krešimira Macana.

Kako Hrvatsku vide oni koji u nju ulažu pokazat će panel o konkurentnosti zemlje u razdoblju globalnih promjena. Za stolom će biti Zoltán Áldott iz MOL Grupe, Jakov Kozina iz KPMG Adrije, Gerhard Schlattl iz Advantage Austria i Ivić Vodopija iz Maerska, dok raspravu moderira glavni tajnik Udruženja stranih ulagača Tomislav Šlat. Fokus će biti na investicijskoj privlačnosti Hrvatske, kvaliteti poslovnog okruženja i uvjetima koji će određivati buduće odluke međunarodnih kompanija.

Program donosi i dva razgovora jedan na jedan. Krešimir Macan razgovarat će s investitorom Jakom Andabakom, dok će Boris Trupčević ugostiti Snježanu Köpruner, većinsku vlasnicu i direktoricu GS Tvornice mašina Travnik, poznatu po otvorenim stavovima o važnosti industrije, proizvodnje i znanja.

Od AI strategije do pitanja ima li tehnologija dovoljno energije

Umjetna inteligencija na MBF-u nije predstavljena kao tema rezervirana za IT odjele, nego kao pitanje uprava, investicija, organizacije rada i infrastrukture.

O liderstvu u eri AI-ja govorit će Siniša Krajnović iz Ericssona Nikole Tesle, Nikola Dujmović iz Spana, Goran Kovačević iz Infinuma i Ivana Krajinović iz Večernjeg lista, uz moderaciju Ane Šimunović. Rasprava će otvoriti pitanje kako se uloga lidera mijenja u trenutku kada AI ulazi u svakodnevne poslovne procese i donošenje odluka.

Drugi AI panel fokus stavlja na rezultate koji su već danas mjerljivi u poslovanju. U raspravi koju moderira Dražen Tomić sudjeluju Lana Ilović iz IBM-a, Hrvoje Gorjaščan iz Q agencyja, Matej Trbara iz Farseera, Tibor Pakozdi iz AI.hr-a i Matija Jurin iz Compinga.

Jedna od rasprava ide i korak dalje te povezuje tehnološki rast s fizičkim ograničenjima energetske infrastrukture. Na pitanje „Hoće li tehnologija ostati bez struje?“ odgovarat će Sergio Galošić iz Amelicor Groupa, Ante Maršić iz Vertiva, Ivan Paić iz Končara i Vladimir Olujić iz DataBoxa. Panel moderira Drago Cmuk iz Forvis Mazars Digitala. Eksponencijalni razvoj podatkovnih centara, AI infrastrukture, baterijskih sustava i elektrifikacije pritom otvara pitanje može li energetska infrastruktura pratiti tempo tehnološkog razvoja.

Tko financira sljedeću generaciju regionalnih šampiona

Pitanje kapitala provlači se kroz cijeli program, a posebno mjesto zauzima panel posvećen financiranju kompanija koje imaju potencijal postati novi regionalni prvaci.

O tome raspravljaju Aleksandar Dragićević iz MidEurope, Stevica Kuharski iz Fil Rouge Capitala, Marko Galić iz Provectus Capital Partnersa, Božen Živaljić iz Hybrid Capital Partnersa i Neven Vranković iz Atlantic Grupe, uz moderaciju Kristijana Cinottija iz Forvis Mazarsa. U fokusu će biti dostupnost kapitala, spremnost kompanija za veće investicijske cikluse te uvjeti potrebni za skaliranje poslovanja izvan domaćih tržišta.

Uz glavne programske naglaske, MBF otvara i pitanja priuštivog stanovanja i razvoja gradova, hotelskih investicija i globalnog pozicioniranja hrvatskog turizma, modernizacije zdravstvenog sustava te ekonomike zelene tranzicije. Time program zadržava širi presjek tema koje izravno utječu na investicijske i razvojne odluke kompanija i institucija.

Poslovi se ne dogovaraju samo na pozornici

Konferencijski program tek je dio priče. MBF uključuje izložbeni dio, poslovne salone, B2B sastanke, susrete s investitorima, VIP networking i druge formate namijenjene izravnom povezivanju ljudi i kompanija iz različitih industrija.

Maja Borovina Frankić, osnivačica i direktorica MBF-a, poručuje da forum nije zamišljen kao još jedno okupljanje lidera, nego kao prostor u kojem se susreti pretvaraju u projekte, a razgovori u suradnje i investicije.

Maja Borovina Frankić, osnivačica i direktorica MBF-a

- Od početka smo željeli stvoriti događaj na kojem je sastanak u poslovnom salonu jednako važan kao i najbolji panel. MBF povezuje ljude iz različitih industrija upravo zato što se poslovne prilike često stvaraju tamo gdje ih unaprijed ne očekujete. Konferencijski program daje sadržaj i otvara teme, ali ono što se događa između ljudi izvan pozornice jednako je važan dio MBF-a - ističe Borovina Frankić.

Dio programa su i dva Executive Masterclassa u suradnji s Forvis Mazarsom, namijenjena vlasnicima kompanija, članovima uprava i poslovnim liderima. Drago Cmuk vodi masterclass „Kako pobijediti u AI utrci?“, dok Kristijan Cinotti i Mirjam Marasović Ćurčić vode masterclass „Šteta pustiti da dobra kriza propadne!“, posvećen otpornosti poslovnog modela i pripremi kompanija za krizne i transformacijske situacije.

U petak se održava i Središnja ceremonija Master Business Foruma 2026 s dodjelom priznanja MBFamilias, kojima MBF ističe pojedince čiji rad i djelovanje nadilaze okvire vlastitih kompanija i stvaraju širu vrijednost za zajednicu.

Ovogodišnji MBF podržavaju kompanije iz različitih sektora gospodarstva. Platinasti sponzor je INA. Zlatni sponzori su Amelicor Group, Go2Digital, Inovapro, Končar, Mapei Croatia i NEXE. Srebrni sponzori su 916 HUB, Atellior, Atlantic Grupa, Croatia Sotheby’s International Realty i Zagrebačka banka, dok su brončani sponzori BINA-Istra, Grohe Adria, Siemens Energy, UHY Savjetovanje i Westgate Group.

Posljednji dani za osiguravanje mjesta

Master Business Forum održava se od 8. do 11. listopada 2026. u Rovinju. Detaljan konferencijski program i ulaznice dostupni su na www.mbf.hr.

Od obrambene i energetske industrije do kapitala i umjetne inteligencije, ovogodišnji MBF okuplja ljude i kompanije koji iz različitih perspektiva odgovaraju na ista pitanja: gdje će se ulagati, odakle će dolaziti rast i što će određivati konkurentnost gospodarstva u godinama koje dolaze.