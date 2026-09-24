Biznis i politika
HERA mijenja tržište plina: Opskrbljivači će se boriti za svakog kupca
24. rujna 2026.
foto Shutterstock
Prema novom modelu, svaki opskrbljivač koji želi tržišno prodavati plin kućanstvima morat će nuditi i javnu uslugu po reguliranim uvjetima
piše: Dražen Katalinić
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) otvorila je savjetovanje o novom modelu javne usluge opskrbe plinom koji bi se primjenjivao od 1. listopada 2027. Savjetovanje je otvoreno do 28. rujna, a HERA njime prikuplja mišljenja zainteresiranih strana prije izrade konačnog modela.
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