Biznis i politika

Nafta iznad 100 dolara, dizela sve manje: Hrvatskoj prijeti novi udar

18. rujna 2026.
dizel, gorivo, pumpa, benzin
foto Shutterstock
Gordana Gelenčer
Gordana Gelenčer
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Hormuz, problemi s opskrbom i rast spot cijena mijenjaju energetsku sliku. Stručnjaci upozoravaju da bi najteži problem mogao biti dizel

Novinari su ljeto obično nazivali sezonom kiselih krastavaca, pa kada se politička ekipa na jesen vraćala u saborske i ine klupe, uvriježila se kao – vruća. No ovoga je puta doista takva. Barem ona energetska. Nafta se vrti oko stotinu dolara za barel, dizel će uskoro u fazu 'nema ga ni za lijek', Hormuz je poput igre tratinčice 'voli me, ne voli me', a države subvencijski troše na sve strane kao da nema sutra. Ni inflacije.
 
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#Zdeslav Matić#Jasminko Umičević#Energetska Kriza#Nafta#Plin#Dizel
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