Inspire Investments ušao u Forte Solar, Majetić izašao iz NO-a Rheinmetalla

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Tobias Baumart novi je predsjednik NO-a RHEINMETALL UNMANNED VEHICLESA umjesto Vjekoslava Majetića, a Ante Matijević njegov je zamjenik umjesto Ane Majetić Pešić. Novi su članovi NO-a i Sascha Dieter Gerke, Marius Christopher Michael Meyering te Igor Karšaj, a iz NO-a je izašao i Davor Krpan.

Podsjetimo, promjene u bivšem DOK-INGU, koji sada posluje pod nazivom RHEINMETALL UNMANNED VEHICLES, dolaze nakon što je RHEINMETALL stekao 51 posto vlasništva, a osnivač Vjekoslav Majetić zadržao je 49 posto.

Rheinmetall u Hrvatskoj planira razvijati centar za besposadna i autonomna vozila za vojne namjene. Zajednički projekti oslanjaju se na DOK-ING-ovu hibridnu robotsku platformu Komodo, čija je nosivost veća od 8,5 tona, koju bi njemački partner nadograđivao opremom za razminiranje, izviđanje, logistiku i borbenu potporu. Cilj je razvoj sustava spremnih za serijsku proizvodnju i uporabu, pri čemu hrvatska tvrtka donosi iskustvo u robotici, a Rheinmetall tehnologiju i znanje u području vojnih vozila.