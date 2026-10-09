Žgomba opet na čelu Unilinea, novi stari vlasnik Toplica Sveti Martin

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnji prokurist i suvlasnik UNILINEA Boris Žgomba vratio se na funkciju jedinog člana Uprave umjesto Ivana Rukavine koji je također izašao iz suvlasništva UNILINE GRUPE. Žgomba je na poziciji prokurista bio od veljače prošle godine.

PROJECT TIBERIUS ponovno je ušao u vlasničku strukturu TOPLICA SVETI MARTIN te je sada, uz CAPITAL ADRIA HOSPITALITY, upisan kao jedan od vlasnika međimurskih toplica. Time se nastavlja niz brzih vlasničkih promjena u jednoj od poznatijih domaćih turističkih kompanija. Prema najnovijim dostupnim registracijskim podacima, Capital Adria Hospitality vlasnik je od kraja rujna, a Project Tiberius ponovno je upisan 1. listopada.