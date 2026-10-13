Tvrtke i tržišta

Smjena u Upravi Gredelja u gašenju, Tehnomont opet s novim vlasnikom

13. listopada 2026.
TŽV Gredelj d.o.o.

TŽV Gredelj d.o.o.

foto Ratko Mavar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Michal Sýkora imenovan je članom Uprave TVORNICE ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ umjesto Viere Urbanske.

Riječ je, zapravo, o povratku toga menadžera u Upravu kompanije jer je on već obnašao dužnost člana Uprave i generalnog direktora Gredelja, a članstvo u Upravi prestalo mu je u veljači 2025.

Sýkora se u Upravu vraća u razdoblju velikih promjena za Gredelj, koji je u veljači ove godine najavio postupno gašenje proizvodnih aktivnosti. Iz kompanije su tada poručili da je odluka donesena na razini vlasnika zbog trenutačne situacije na tržištu. Gredelj je imao nekoliko projekata čiji je završetak planiran tijekom 2026., ali nije ugovorio nove poslove koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu. Iz kompanije su pritom naglasili da se društvo ne gasi, nego da se njegovo poslovanje prilagođava tržišnim okolnostima.

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