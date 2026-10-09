Iste dvije tvrtke ponovno dobile HEP-ov posao od 98 milijuna eura

Splitske tvrtke Brodomerkur Energetika i Brodometalurgija ponovno dobile veliki posao, praktički bez konkurencije

Veliki HEP-ov posao nabave naprednih brojila i pripadajuće opreme ponovno je pripao splitskim tvrtkama Brodomerkur Energetici i Brodometalurgiji. S njima je HEP-Operator distribucijskog sustava početkom listopada sklopio četiri okvirna sporazuma vrijedna ukupno 98.011.971 eura bez PDV-a.

Natječaj je bio podijeljen u četiri grupe prema regijama, a najvrjednija je ona koja pokriva Zagreb i još osam distribucijskih područja sjeverne i središnje Hrvatske. Taj sporazum vrijedi 48,27 milijuna eura. U ostale tri grupe za Pulu, Rijeku i Gospić ugovoreno je 17,44 milijuna eura, za dalmatinska područja 19,15 milijuna, dok je za pet slavonskih područja ugovoreno 13,14 milijuna eura.

HEP- Grupe natječaja, brojčanici

Dvije splitske tvrtke do tog su posla došle uz vrlo malo konkurencije. U tri grupe nije bilo konkurencije, a jedino je za dalmatinsku grupu, koja obuhvaća Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik, stigla druga ponuda, od zagrebačke tvrtke MC2, koja je ponudila 19.154.793,96 eura bez PDV-a, točno koliko je iznosila procijenjena vrijednost te grupe.

Brodometalurgija i Brodomerkur Energetika ponudili su 19.151.688 eura. Obje su ponude ocijenjene valjanima te su za kriterij jamstvenog roka dobile jednak broj dodatnih bodova, pa je odlučila cijena. Splitski tandem je završio s 90 bodova, a MC2 s 89,985406. Razlika u cijeni iznosila je približno 0,016 posto.

I ukupna vrijednost posla tek je neznatno niža od HEP-ove procjene. Nabava je bila procijenjena na 98.085.262 eura, a sporazumi su sklopljeni za 73.291 euro manje, odnosno približno 0,075 posto ispod procjene.

Više od 184 milijuna eura u dva postupka

Gotovo ista priča ponovila se iz prethodne velike HEP-ove nabave. Postupak raspisan 2024. bio je procijenjen na 86,53 milijuna eura, a sve četiri grupe također su dobili Brodomerkur Energetika i Brodometalurgija ali tada konkurencije nije bilo ni u jednoj grupi.

Odluke o odabiru donesene su u ožujku 2025., a sporazumi sklopljeni 11. travnja. Zbroj vrijednosti odabranih ponuda iznosio je 86,523 milijuna eura. S aktualnim poslom to je približno 184,535 milijuna eura vrijednosti okvirnih sporazuma za isti dvojac. Međutim, njihova suradnja s HEP-om traje i dulje. Registar HEP-ODS-a za 2022. bilježi ih i kao zajednicu uz nabavu napredne mjerne infrastrukture G3 PLC.

Nabava prati HEP-ovu modernizaciju mjernog sustava. HEP-ODS u izvješću za 2025. navodi da je tijekom te godine ugrađeno oko 379.390 novih naprednih brojila. Cilj je do kraja 2029. njima opremiti svih 2,5 milijuna obračunskih mjernih mjesta, kako bi se unaprijedili obračun, kontrola potrošnje i upravljanje distribucijskom mrežom.