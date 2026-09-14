Alarm ili znak snage: Zašto najbolje tvrtke smanjuju broj zaposlenih

Sve veću novu vrijednost stvara sve manje zaposlenih. Je li to upozorenje ili dokaz da se pravila korporativnog uspjeha mijenjaju?

Još je Remarque rekao – na zapadu ništa novo. Unatoč takvoj formulaciji iz vojnog izvještaja, tog je dana na zapadnoj fronti poginuo glavni lik istoimenog romana. Isto tako ništa novog nema ne samo na zapadu poslovne Hrvatske, nego ni u vrhu liste najboljih.

Doduše, HEP nije poginuo, ali je jedina tvrtka koja je skliznula iz top 10 – s osmog na tek 34. poziciju. Zbog lanjskog pada prihoda od 15,5 posto unatoč 11-postotnom smanjenju rashoda dobit je prepolovljena, pa je zato i novostvorena vrijednost pala za 56 posto.

Tko je u top 10

Zato su u top 10 kao i prošle godine četiri banke. Tu su i dva najveća trgovca i po jedna tvrtka iz četiri različita sektora. Međutim, u ostatku liste dogodile su se veće i drugačije promjene nego prethodne godine.

U top 500 ušle su 63 nove tvrtke, i isto toliko je, naravno, ispalo. To se na prvi pogled čini velikom fluktuacijom – promijenila se svaka osma tvrtka. Ipak, prošle godine to se dogodilo sa čak 79 tvrtki. No, prethodne dvije godine većina ulazaka na listu bili su zapravo recidivisti, koji su ranijih godina već bili u top 500, pa bi koji put ispali zbog iskazana manje dobiti ili gubitka.

Povratak provjetravanja s novim tvrtkama

Pravih novaka, rookieja koji su prvi put na listi prošle je godine bilo samo deset, a prethodne je zabilježen rekordni minimum od samo devet zaista novih tvrtki. Usporedbe radi, u 2022. na listu se prvi put plasirala čak 41 tvrtka, ali to se događalo nakon korone. Prije 2020. svaka bi godina donijela 20-ak rookieja. Ovo usporavanje provjetravanja bilo je pogotovu zabrinjavajuće jer se događalo u vremenu dramatičnih i vrtoglavo brzih globalnih promjena. Taj se trend učmalosti prošle godine promijenio sa 18 tvrtki koje su prvi put ušle u aktualni top 500.

Velik pad broja zaposlenih

Dok su prihodi neznatno rasli, izvoz snažno rastao a dobit stagnirala ovogodišnji top 500 smanjio je broj zaposlenih za više od 11 tisuća, odnosno za 3,1 posto, a sličnu su politiku zapošljavanja imale i tvrtke iznad 500. pozicije. Broj zaposlenih smanjilo je 366 tvrtki iz top 1000, od kojih se 191 tvrtka u top 500, što znači da je 38 posto najboljih tvrtki smanjivalo zaposlenost.

Čak 30 kompanija smanjilo je broj zaposlenih za više od stotinu, što je rezultiralo s deficitom od gotovo sedam tisuća radnih mjesta. U dijeljenju otkaza najrevnije su bile dvije Fortenovina tvrtke Konzum plus (942 zaposlena manje nego u 2024.) i Tisak plus (569), a slijede Pliva Hrvatska (439), PBZ (323), NewMip (309) i Hrvatske šume (306 zaposlenih manje nego u 2024. godini).

S druge strane, najveća nova zapošljavanja posljedica su strukturnih promjena. Najveći rast zaposlenosti zabilježili su Mesna industrija braća Pivac zbog pripajanja karlovačkog PPK i Hrvatski telekom zbog pripajanja HT servisa.

Poduzetnička pragmatičnost

Prije nekoliko godina takvi bi pokazatelji zaposlenosti zvonili za uzbunu i označavali tešku recesiju. Danas je to samo pokazatelj pragmatičnog ponašanja poduzetnika ukliještenih između novih tehnoloških dostignuća s upotrebom umjetne inteligencije i kroničnog nedostatka radne snage koja je uz to, i baš zbog toga sve skuplja.

Posljedica svega toga je činjenica da je NV po zaposlenom porasla oko devet posto, s približno 59,2 na 64,5 tisuća eura. Tako se može reći da najbolje hrvatske kompanije stvaraju više vrijednosti s manje zaposlenih i zahvaljujući znatnom rastu izvoza, unatoč realnog pada prihoda.

Dugoročni rast produktivnosti i profitabilnosti

No, restriktivna politika zapošljavanja u najboljim kompanijama nije novi trend. U usporedbi s 2007. broj zaposlenih u top 500 porastao je samo za 9276, što je tek 3,3 posto više. Samo u 2023. i u 2024. bilo je više od 300.000 zaposlenih. U istom razdoblju najbolje kompanije više su nego udvostručile NV (111 posto) i dobit (109 posto), a prihodi su porasli 85 posto. To znači da su najbolji danas znatno produktivniji i profitabilniji nego prije 20-ak godina.

Opširnije analize poslovanja najboljih kompanija u 2025. možete pročitati u publikaciji 500 najboljih, koja izlazi uz Lider u digitalnom izdanju u srijedu 16. rujna, a u tiskanom dan kasnije