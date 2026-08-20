Krško skuplje za pola milijarde, HEP-u 77 posto veći račun

Hrvatski račun narastao je za pola milijarde, na 1,54 milijarde eura, a rok predviđen za početak gradnje skladišta već je prošao.

HEP bi godišnju uplatu u Fond za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško trebao povećati s trenutačno propisanih 9,76 milijuna na 17,31 milijun eura. Riječ je o povećanju od 7,55 milijuna eura ili 77,4 posto, preporučenom u Četvrtoj reviziji Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško, koju je danas prihvatila Vlada na sjednici.

Nova procjena pokazuje da bi hrvatski dio računa za razgradnju elektrane i zbrinjavanje njezine polovice radioaktivnog otpada mogao dosegnuti 1,54 milijardi eura. To je čak 508,7 milijuna eura više od iznosa koji je ranije bio predviđen.