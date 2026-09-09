HOF zaključio milijardu eura vrijedan posao s Rimcem i Porscheom

Konzorcij predvođen HOF Capitalom preuzeo je Porscheove udjele u Rimac Groupu i Bugatti Rimcu, a transakciju prate i promjene u upravljanju

Transakcija kojom je konzorcij predvođen HOF Capitalom preuzeo Porscheove udjele u Rimac Groupu i Bugatti Rimcu, najavljena u travnju, službeno je zaključena, a njezina vrijednost iznosi oko milijardu eura, objavila je Rimac Grupa.

Konzorcij predvođen HOF Capitalom, u kojem je BlueFive Capital najveći investitor, preuzeo je Porscheovih 20,6 posto udjela u Rimac Groupu te 45 posto udjela u Bugatti Rimcu. Transakcija je u cijelosti financirana sredstvima konzorcija.

Rimac Group i Porsche osnovali su Bugatti Rimac 2021. godine kao zajedničku kompaniju, pri čemu je Rimac Group držao 55 posto, a Porsche 45 posto udjela. Nakon izlaska Porschea Rimac Group ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca s 55 posto udjela, dok njegovih dosadašnjih 45 posto prelazi na konzorcij predvođen HOF Capitalom.

Dogovor o transakciji prvi je put objavljen u travnju ove godine.

– Ovo je važan korak za Bugatti Rimac i cijelu Rimac Grupu. Drago mi je što HOF Capital i njihov konzorcij postaju naši partneri u sljedećoj fazi razvoja naše grupe te se veselim zajedničkom radu na ostvarenju punog potencijala naših tvrtki – poručio je Mate Rimac, CEO Rimac Grupe.

Kadrovske promjene

Zaključenje transakcije prati i nova podjela odgovornosti u Bugatti Rimcu. Mate Rimac preuzima funkciju predsjednika Uprave Bugatti Automobilesa, dok Christophe Piochon odlazi s mjesta predsjednika Uprave Bugattija i glavnog operativnog direktora Bugatti Rimca.

Marko Brkljačić, dosadašnji glavni operativni direktor Rimac Technologyja, ulazi u vodstvo Bugatti Rimca kao novi COO. U kompaniji najavljuju i daljnje promjene, među kojima je planirano imenovanje Hendrika Malinowskog, sadašnjeg direktora Bugatti Automobilesa, za glavnog komercijalnog direktora.

Promjene dolaze u trenutku kada Bugatti završava pripreme za novu razvojnu fazu. U srpnju je u Molsheimu otvoren novi proizvodni pogon La Manufacture, dok novi model Tourbillon ulazi u završnu fazu testiranja.

Zaključenje transakcije dolazi neposredno nakon promjena u upravljanju Rimac Groupom, u sklopu kojih Mate Rimac i Antony Sheriff više ne mogu samostalno zastupati kompaniju, dok je predstavnik HOF Capitala ušao u Nadzorni odbor.