Carrello za preuzimanje Tehnike nudi 10 eura po dionici

Hanfa je odobrila ponudu za preuzimanje. Carrello kontrolira 51,26 posto Tehnike, a za preostale dionice mogli bi izdvojiti do 1,94 milijuna eura

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrilo je društvu Carrello INT objavljivanje ponude za preuzimanje građevinskog poduzeća Tehnika. Carrello za svaku redovnu dionicu Tehnike nudi deset eura.

Carrello INT i osobe koje s njime zajednički djeluju drže ukupno 204.423 redovne dionice Tehnike, odnosno 51,26 posto temeljnog kapitala i jednaki udio u ukupnom broju glasova.

Tehnika ima ukupno 398.798 redovnih dionica, što znači da izvan vlasništva Carrella ostaje 194.375 dionica. Ako bi svi ostali dioničari prihvatili ponudu po cijeni od deset eura, za njih bi trebalo izdvojiti najviše 1,94 milijuna eura.

Temeljni kapital Tehnike iznosi 3.987.980 eura i podijeljen je na 398.798 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti deset eura.

Kontrolu nad Tehnikom stekao kroz dokapitalizaciju

Carrello INT zahtjev Hanfi za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje podnio je 1. rujna ove godine, nakon što mu je ranije nastala zakonska obveza objavljivanja ponude.

Prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kada izravno ili neizravno, samostalno ili djelujući zajednički s drugim osobama, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva tako da, zajedno s dionicama koje već posjeduje, prijeđe prag od 25 posto dionica s pravom glasa.

U slučaju Carrella obveza je nastala 29. lipnja ove godine, kada je u sudski registar upisano povećanje temeljnog kapitala Tehnike. U sklopu financijskog restrukturiranja kapital je najprije smanjen s 22,55 milijuna na 1,89 milijuna eura radi pokrića gubitaka, a potom povećan na 3,99 milijuna eura izdavanjem novih dionica i prikupljanjem kapitala u javnoj ponudi.

Carrello INT u postupku povećanja temeljnog kapitala upisao je 158.614 novih redovnih dionica Tehnike te je, zajedno s dionicama koje je već držao, prešao kontrolni prag od 25 posto i stekao većinski udio u kompaniji.

Ponuda vrijedna najviše 1,94 milijuna eura

Današnjim odobrenjem Hanfe Carrello je dobio zeleno svjetlo za objavljivanje ponude za preuzimanje preostalih dionica Tehnike.

Ponudbena cijena od deset eura po dionici jednaka je nominalnoj vrijednosti dionice Tehnike. Ako bi ponudu prihvatili svi preostali dioničari, Carrello i osobe koje s njime zajednički djeluju mogli bi za preostali paket izdvojiti najviše 1.943.750 eura i dosegnuti 100-postotno vlasništvo nad kompanijom.

Preuzimanje je nastavak promjene vlasničke strukture Tehnike započete ovogodišnjom dokapitalizacijom, kojom je kompanija istodobno provela pokriće akumuliranih gubitaka i prikupila novi kapital.