Konzum i dalje najveći trgovac u Hrvatskoj, Lidl ostvario najveći rast prihoda



Trgovci su lani uprihodili 8,93 milijarde eura, 6,2 posto više nego godinu prije. Deset najvećih drži 87,7 posto tržišta

Istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom koje je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), pokazalo je da su prihodi u trgovini na malo mješovitom robom svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u 2025. godini iznosili 8,93 milijarde eura, što je nominalan rast za 6,2 posto u odnosu na 2024. godinu.

Istraživanjem je obuhvaćen 41 poduzetnik koji prema prihodima ostvarenima od trgovine na malo mješovitom robom pripada među najznačajnije trgovce na promatranom tržištu. Uzorak je ostao nepromijenjen u odnosu na istraživanje za 2024. godinu.

Trgovci iz uzorka imali su u 2025. godini ukupno 5.347 prodajnih mjesta, 81 više nego u 2024. godini, što predstavlja povećanje od 1,5 posto, navodi AZTN.

Konzum plus ostao vodeći trgovac

Najveći trgovac na malo mješovitom robom i u 2025. bio je Konzum plus, s tržišnim udjelom u rasponu od 20 do 30 posto. U 2025. imao je 630 prodajnih mjesta.

Članice Schwarz Grupe, Lidl i Kaufland, zajedno su imale tržišni udio u rasponu od 20 do 30 posto. Lidl je zadržao drugo, a Kaufland peto mjesto prema ostvarenim prihodima. Oba ta trgovca ostvarila su blagi rast tržišnog udjela, a ujedno su ostvarila dva najveća nominalna povećanja prihoda među trgovcima iz uzorka.

Tržišni udjeli pojedinih poduzetnika iskazani su u rasponima jer su izračunani na temelju podataka koje su poduzetnici označili kao poslovnu tajnu, navode iz AZTN-a.

Napominju i kako je od 41 poduzetnika obuhvaćenog istraživanjem, 31 ostvario rast prihoda u 2025., dok su za deset poduzetnika prihodi pali.

Najveći nominalni rast prihoda ponovno je ostvario Lidl, jedini trgovac čije je povećanje prihoda bilo veće od 100 milijuna eura. Slijede Kaufland, Plodine, Spar i Tommy, kod kojih se povećanje prihoda kretalo između 50 i 100 milijuna eura.

Studenac, Konzum plus i Eurospin ostvarili su povećanje prihoda između 20 i 30 milijuna eura, dok se povećanje prihoda NTL-a, Trgovine Krk i KTC-a kretalo između 10 i 20 milijuna eura.

Među regionalnim trgovcima veće nominalno povećanje prihoda ostvarili su Boso, Ribola, NewMip i Slavonija-Bošković. Kod svakog od tih trgovaca povećanje prihoda kretalo se između pet i deset milijuna eura.

Studenac je s ukupno 1.487 prodajnih mjesta i dalje imao najveću prodajnu mrežu među trgovcima iz uzorka. Njegovu mrežu pretežno su činila prodajna mjesta malog formata.

Lista 10 najvećih trgovaca ostala nepromijenjena

U odnosu na 2024. godinu nije bilo promjena ni u sastavu ni u poretku deset vodećih trgovaca. To su Konzum plus, Lidl, Plodine, Spar, Kaufland, Studenac, Tommy, KTC, NTL i Trgovina Krk.

Deset vodećih trgovaca, kako se navodi, zajedno je ostvarilo 87,7 posto ukupnih prihoda na promatranom tržištu.

Supermarketi i dalje dominantan tip maloprodajnog mjesta

Rezultati istraživanja pokazali su da su supermarketi i u 2025. bili dominantan format prema prihodima i neto prodajnoj površini. U supermarketima je ostvareno nešto više od 4,7 milijardi eura prihoda, odnosno 53 posto ukupnih prihoda na promatranom tržištu. U odnosu na 2024. prihodi supermarketa povećani su za 334,4 milijuna eura, odnosno 7,6 posto.

U hipermarketima su ostvareni prihodi od 1,75 milijardi eura, u samoposlugama 1,7 milijardi eura, a u malim prodavaonicama 748,4 milijuna eura.

Supermarketi i hipermarketi zajedno su ostvarili 72,6 posto ukupnih prihoda, u usporedbi sa 72 posto u 2024. godini. Udio supermarketa povećan je s 52,3 na 53 posto, dok je udio hipermarketa smanjen s 19,7 na 19,6 posto.

Prema broju prodajnih mjesta najveći udio imale su samoposluge, 41,6 posto, a slijede male prodavaonice s 39,3 posto, supermarketi sa 16,2 posto i hipermarketi s 2,9 posto.

Nijedan format nije zabilježio smanjenje broja prodajnih mjesta u 2025., a broj malih prodavaonica ostao je nepromijenjen, navodi se u istraživanju.

Trgovačke marže najviše kod pekarskih i konditorskih proizvoda

Rezultati istraživanja pokazali su da su prosječne marže za prehrambene proizvode u prošloj godini bile najviše u kategoriji pekarskih i konditorskih proizvoda, a zatim u kategoriji svježeg voća i povrća, isto kao i u 2024. godini.

U odnosu na 2024. godinu u sedam od osam promatranih kategorija zabilježeno je smanjenje prosječnog pokazatelja bruto trgovačke marže. Smanjenje se kretalo od 0,3 postotna boda kod pekarskih proizvoda do 1,9 postotnih bodova kod osnovnih prehrambenih proizvoda. Neznatno povećanje, za 0,3 postotna boda, zabilježeno je jedino u kategoriji bezalkoholnih pića i vode.