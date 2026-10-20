Tvrtke i tržišta

Jurica Novak imenovan predsjedniko tvrtke Hellen's Rock Capital

20. listopada 2026.
Jurica Novak, predsjednik tvrtke Hellen's Rock Capital

Jurica Novak, predsjednik tvrtke Hellen's Rock Capital

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Novak iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva u globalnoj konzultantskoj tvrtki McKinsey & Company, gdje je obnašao dužnost upravljačkog partnera

Jurica Novak imenovan je predsjednikom tvrtke Hellen's Rock Capital, s trenutnim stupanjem na dužnost. U novoj ulozi bit će zadužen za nadzor nad Hellen's Rockom, DCraigom i širim investicijskim portfeljem.

Novak iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva u globalnoj konzultantskoj tvrtki McKinsey & Company, gdje je obnašao dužnost upravljačkog partnera za središnju Europu te za urede u Bukureštu, Zagrebu i Beogradu. Vodio je odjel za financijske institucije i praksu upravljanja rizicima u srednjoj i istočnoj Europi, a posljednja mu je funkcija bila ona globalnog voditelja područja inovacija i tehnologija.

Kao predsjednik Hellen's Rock Capitala, Novak će biti odgovoran za korporativno upravljanje te će djelovati kao viši strateški savjetnik osnivača Sache Dragica. Usko će surađivati s investicijskim timovima i društvima u portfelju tvrtke u ostvarivanju sljedeće faze rasta. Također će se pridružiti Upravnom odboru društva Super u svojstvu promatrača.

- Hellen's Rock izgradili smo na jednostavnom uvjerenju: da strpljivi kapital, snažno vodstvo i disciplinirano strateško promišljanje stvaraju vrijednost koja se dugoročno uvećava, iz desetljeća u desetljeće. Juričina je uloga dodatno osnažiti stratešku dimenziju korporativnog upravljanja te preispitivati i unaprjeđivati naš način razmišljanja - izjavio je Sacha Dragic, osnivač Hellen’s Rocka.

- Privukla me jasnoća vizije i svrhe: predanost izgradnji dugoročno uspješnih tvrtki u regiji u kojoj najbolje prilike tek dolaze. Veselim se prilici da našim timovima pomognem razmišljati u desetljećima, a ne u tromjesečjima - dodao je Jurica Novak, predsjednik tvrtke Hellen’s Rock Capital.

Hellen's Rock je privatna obiteljska investicijska tvrtka (single family office) koja upravlja diversificiranom imovinom i ima urede u Bukureštu i Beču. Tvrtkin fond rizičnog kapitala surađuje s inovativnim poduzetnicima i vizionarima koji posjeduju znanje i sposobnosti za izgradnju tvrtki koje mijenjaju tržišta i industrije.

Ulaganja Hellen's Rocka usmjerena su na stvaranje pozitivnog utjecaja na kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija. Tvrtka podržava pojedince i timove koji razvijaju nove ideje i rješenja za stvaranje povezanijeg svijeta u kojem svi imaju pristup kvalitetnijem životu, obrazovanju, financijskim uslugama i zabavi.

Osnivač Hellen's Rocka, Sacha Dragic, serijski je poduzetnik iz srednje i istočne Europe koji je iskustvo stekao pokretanjem niza poslovnih inicijativa prije osnivanja Superbet Grupe, jedne od vodećih europskih tvrtki u vlastitom sektoru, vrijedne više milijardi eura. Superbet je privukao ulaganje od 175 milijuna eura jednog od najvećih svjetskih fondova privatnog kapitala, Blackstone Group, s ciljem ubrzanja globalnog širenja poslovanja.

#Jurica Novak#Sacha Dragic#Hellen's Rock Capital#Superbet#Mckinsey & Company#Ulaganja#Korporativno Upravljanje#Investicijski Portfelj#Privatni Kapital#Srednja I Istočna Europa
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