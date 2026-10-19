Nouscom prikupio 120 milijuna eura za razvoj terapije protiv raka

Švicarska biotehnološka tvrtka novac će uložiti u razvoj eksperimentalne imunoterapije koja cilja spriječiti rak kod rizičnih pacijenata

Švicarska biotehnološka tvrtka Nouscom prikupila je 120 milijuna eura, odnosno oko 135 milijuna dolara, u investicijskoj rundi serije D koja je privukla više interesa ulagača nego što je bilo predviđeno. Tvrtka razvija imunoterapije nove generacije, s posebnim naglaskom na sprječavanje razvoja raka u njegovim najranijim fazama.

Investicijsku rundu zajednički su predvodili M Ventures i Revelation Partners, uz sudjelovanje novih ulagača Angelini Industries, Europske investicijske banke i Neve SGR. U financiranju su sudjelovali i svi postojeći ulagači tvrtke.

Među njima su 5AM Ventures, Andera Partners, Angelini Ventures, Bpifrance, CDP Venture Capital, EQT Life Sciences, Indaco Venture Partners, Panakes Partners, Versant Ventures i XGEN Ventures. U Nouscomu navode da snažan interes ulagača odražava povjerenje u razvojni portfelj tvrtke i nedavno objavljene kliničke podatke.

Novac za razvoj terapije NOUS-209

Prikupljena sredstva omogućit će daljnji razvoj glavnog kandidata tvrtke, NOUS-209, eksperimentalne imunoterapije koja se temelji na neoantigenima. Riječ je o terapiji koja se razvija za sprječavanje razvoja raka kod osoba s Lynchovim sindromom, nasljednim stanjem koje znatno povećava rizik od određenih vrsta raka.

Sredstva će poduprijeti provedbu globalnog kliničkog ispitivanja čiji je cilj omogućiti registraciju terapije. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) već je dodijelila lijeku NOUS-209 status ubrzanog razvoja (Fast Track), namijenjen lijekovima koji mogu zadovoljiti nezadovoljene medicinske potrebe.

Financiranje je objavljeno uoči predstavljanja dugoročnih kliničkih podataka o primjeni NOUS-209 kod osoba s Lynchovim sindromom na kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO), koji će se održati u Madridu od 23. do 27. listopada 2026. godine.

Prema sažetku istraživanja objavljenom na stranicama ESMO-a, kod svih ispitanika s dostupnim podacima koji su primili NOUS-209 kolonoskopijom nisu utvrđeni uznapredovali adenomi ni rak debelog crijeva nakon prve i druge godine praćenja. U prvoj godini analizirana su 43 ispitanika, a u drugoj njih 17.

Rezultati upućuju na mogućnost dugotrajnog kliničkog učinka terapije u odnosu na očekivanu učestalost tih promjena kod osoba s Lynchovim sindromom. Istraživači su zabilježili i snažne, široko usmjerene i dugotrajne odgovore T-stanica na neoantigene, koji su dodatno pojačani nakon ponovljene godišnje primjene terapije.

- Više od dva milijuna ljudi s Lynchovim sindromom živi s do 80-postotnim rizikom od razvoja raka tijekom života, a na raspolaganju su im samo praćenje i kirurški zahvati - izjavila je Marina Udier, izvršna direktorica Nouscoma.

- Nouscom smo osnovali kako bismo promijenili takvu situaciju. Ovo financiranje, zajedno s podacima koje predstavljamo na kongresu ESMO, približava nas svijetu u kojem se rak zaustavlja prije nego što se razvije. Zahvalna sam novim i postojećim ulagačima što vjeruju u taj cilj, kao i timu koji radi na razvoju NOUS-209 - dodala je Udier.

Predsjednik upravnog odbora Nouscoma Göran Ando ocijenio je da financiranje odražava povjerenje ulagača u viziju tvrtke, njezin tim i potencijal pristupa koji bi mogao promijeniti način sprječavanja raka. Prema njegovim riječima, prikupljeni kapital omogućit će ubrzanje kliničkog razvoja NOUS-209 i daljnji rad na terapijama za osobe s Lynchovim sindromom.

Hakan Goker, direktor i voditelj ulaganja u biotehnologiju u M Venturesu, istaknuo je da se Nouscom izdvaja pristupom sprječavanju razvoja raka i tehnološkom platformom na kojoj se on temelji. Dodao je da je za privatnu biotehnološku tvrtku rijetkost imati sve zrelije kliničke dokaze i regulatorno usmjeren put prema ispitivanju koje bi trebalo omogućiti registraciju terapije.

Angelini Industries novi je ulagač u Nouscom, čiji razvoj prati još od prethodne investicijske runde serije C preko fonda Angelini Ventures, koji je također sudjelovao u novom financiranju.

- Angelini Industries postaje sve više usmjeren na inovacije i globalno tržišno natjecanje. Povezujemo potragu za tvrtkama koje će oblikovati budućnost zdravstvene skrbi s istraživačkim i farmaceutskim resursima koje smo razvili tijekom industrijske povijesti - izjavio je Sergio Marullo di Condojanni, izvršni direktor Angelini Industriesa i potpredsjednik Angelini Investmentsa.

Dodao je da u Nouscomovu pristupu prevenciji raka povezanog s Lynchovim sindromom vide velik potencijal te da su ponosni što mogu poduprijeti njegov tim.

Nasljedni sindrom povećava rizik od više vrsta raka

Lynchov sindrom jedno je od češćih nasljednih stanja povezanih s povećanim rizikom od razvoja raka tijekom života. Osobito je povezan s rakom debelog crijeva, čiji rizik kod oboljelih može dosegnuti 50 posto, u usporedbi s oko dva posto u općoj populaciji.

Rizik od raka endometrija također može dosegnuti 50 posto, dok se rizik od raka mokraćnog sustava može povećati do 25 posto. Sindrom je povezan i s većim rizikom od raka žučnih vodova, mozga, dvanaesnika, želuca, jajnika, prostate, gušterače i tankog crijeva. Uzrok su nasljedne mutacije u određenim genima odgovornima za popravak DNA. Zbog njih se nakupljaju genetske pogreške koje mogu potaknuti razvoj tumora.

Postojeći pristup upravljanju Lynchovim sindromom temelji se na čestim preventivnim pregledima, među kojima je kolonoskopija, te na preventivnim kirurškim zahvatima. Pregledi služe ranom otkrivanju raka, ali prema podacima koje navodi Nouscom nije dokazano da smanjuju njegovu učestalost. Kirurški zahvati, s druge strane, mogu biti invazivni, skupi i negativno utjecati na kvalitetu života. Pristup koji razvija Nouscom nastoji osposobiti imunološki sustav da prepozna i ukloni prekancerozne i kancerogene stanice prije nego što se bolest razvije i proširi.