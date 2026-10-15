Kad ručak na poslu prestane biti pitanje: 'Što ćemo danas jesti?'

Sve više tvrtki ručak pretvara u praktičan benefit koji zaposlenici stvarno koriste, bez dodatnog kompliciranja svakodnevice

U mnogim uredima oko ručka se svakodnevno ponavlja isto pitanje: što ćemo danas jesti?

Netko otvara dostavne aplikacije, netko šalje link restorana u grupu, netko skuplja narudžbe, a netko na kraju odustane jer mu se ništa od ponuđenog ne jede. Kad se tome dodaju različiti budžeti, računi i potrebe zaposlenika, nešto tako svakodnevno kao ručak vrlo lako postane još jedna stvar koju netko u tvrtki mora organizirati.

Upravo tu nastaje prostor za jednostavniji model.

dobartek.hr na poslu je digitalna platforma za svakodnevno naručivanje hrane u tvrtkama. Zaposlenici sami biraju i naručuju ručak iz ponude dostupnih restorana, dok tvrtka određuje budžet i način financiranja.



Dobar tek

Jedan sustav, različiti modeli financiranja

Svaka tvrtka može odabrati model koji najbolje odgovara njezinu budžetu i načinu rada:

tvrtka financira cijeli ručak

tvrtka sufinancira dio iznosa , a ostatak plaća zaposlenik

, a ostatak plaća zaposlenik zaposleniku se određuje mjesečni budžet koji koristi prema vlastitim potrebama

koji koristi prema vlastitim potrebama tvrtka omogućuje korištenje platforme, bez obveze financiranja ručka

Bez obzira na model, zaposlenici sami biraju što žele jesti, dok tvrtka zadržava kontrolu nad budžetom i troškovima.

Dobar tek

Za zaposlenike to znači više slobode i manje dogovaranja. Nema potrebe da cijeli ured naručuje iz jednog restorana niti da netko svaki dan skuplja narudžbe. Netko može odabrati kuhani ručak, netko salatu, netko pizzu, a netko taj dan uopće ne mora naručiti.

Za tvrtku je važan drugi dio priče: sve ostaje organizirano na jednom mjestu. Umjesto više pojedinačnih uplata i računa, tvrtka ima pregled troškova i jedan mjesečni račun, uz manje svakodnevne administracije.

Benefit koji se koristi svaki dan

Ručak se pritom lako pretvara iz logističkog zadatka u konkretan zaposlenički benefit.

Za razliku od pogodnosti koje se koriste tek povremeno, prehrana je dio svakog radnog dana. Upravo zato zaposlenici vrlo brzo osjete razliku između benefita koji postoji samo na popisu pogodnosti i onoga koji im stvarno olakšava svakodnevicu.

Tvrtke pritom mogu koristiti i neoporezivu naknadu za prehranu zaposlenika, do 150 eura mjesečno po zaposleniku, ovisno o odabranom modelu i internim pravilima tvrtke.

Danas dobartek.hr na poslu koristi više od 100 tvrtki, a putem platforme organizirano je više od 500.000 ručkova.

Dobar tek

Zaposlenicima je dostupan veliki izbor restorana, dostava je bez dodatne naknade, a kroz program vjernosti mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.

Takav model posebno je praktičan za tvrtke koje nemaju vlastitu kantinu, ali žele zaposlenicima ponuditi svakodnevni benefit bez dodatnog organizacijskog opterećenja.

Na kraju, dobar benefit ne mora biti kompliciran. Ponekad je dovoljno pojednostaviti nešto što se ionako događa svaki dan.

Briga o ljudima započinje ručkom.

Više informacija: dobartek.hr/na-poslu