Na svjetskim burzama vlada oprez, Wall Street porastao

Na Wall Streetu su cijene dionica porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, dok se na ostalim najvećim burzama u svijetu trgovalo opreznije jer je zbog visoke inflacije moguće daljnje zaoštravanje monetarne politike.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 0,7 posto, na 34.283 boda, dok je S&P 500 ojačao 1,3 posto, na 4.415 bodova, a Nasdaq indeks 2,4 posto, na 13.798 bodova.

Nakon što su tjedan dana prije cijene dionica snažno porasle, zahvaljujući uvjerenju ulagača da je ciklus povećanja kamata završen, na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo opreznije. Ulagače je pokolebao predsjednik Feda Jerome Powell, koji je u četvrtak kazao da je moguće daljnje zaoštravanje monetarne politike. Na skupu Međunarodnog monetarnog fonda Powell je kazao da je zadovoljan zbog slabljenja inflacije, ali da nije siguran da je Fed učinio dovoljno.

- Fed je odlučan da postavi dovoljno restriktivnu monetarnu politiku kako bi spustio inflaciju na ciljanu razinu. Nisam siguran da smo to dosad postigli - kazao je Powell.

Analitičari kažu da je Powell naveo ulagače na oprez.

- Powell je zauzeo čvrst stav. Poručio je tržištu da borba protiv inflacije još nije dobivena i ako će to gospodarska situacija zahtijevati, neće oklijevati dodatno povećati kamate - objašnjava Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki Spartan Capital Securities.

Osim Powella, i mnogi drugi dužnosnici Feda poručili su da je moguće još jedno povećanje kamata, s obzirom na to da je inflacija i dalje znatno viša od Fedove ciljane razine od 2 posto. Unatoč tim porukama, većina analitičara smatra da se to neće dogoditi. No, procjenjuju da bi Fed mogao zadržati kamate na povišenim razinama dulje nego što se prije očekivalo.

Zbog toga se cijeli tjedan trgovalo oprezno. Tjedni rast Wall Streeta zahvaljuje se samo skoku cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Microsoft, Meta i Nvidia, na kraju tjedna.

- U okruženju s visokim kamatama i usporavanjem rasta gospodarstva, ulagači procjenjuju da je najbolje skloniti kapital u dionice tehnoloških divova - kaže Rick Meckler, partner u tvrtki Cherry Lane Investments.

A na većini europskih burzi cijene su dionica pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je prošloga tjedna 0,8 posto, na 7.360 bodova, a pariški CAC 0,1 posto, na 7.045 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,3 posto, na 15.234 boda.