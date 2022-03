Oxford Analytics uvrstio Infobip među najprosperitetnije kompanije u regiji

Dom dvaju jednoroga, tvrtke za komunikacijska softverska rješenja Infobip i proizvođača električnih vozila Rimac Automobili, Hrvatska postaje vodeće tehnološko središte u regiji, navode u svojoj analizi Oxford Analytics, uvrštajući Infobip među najprosperitetnije kompanije iz regije. Godine 2020. prihod hrvatskog IT sektora dosegnuo je 4,2 milijarde dolara zahvaljujući kontinuiranom godišnjem rastu, posebno naglašenom tijekom pandemije COVID-19. Doprinos te industrije hrvatskom BDP-u u 2020. godini iznosio je 2,5 posto.

Hrvatska - 'Silicijska dolina' regije

Infobip je ostvario status jednoroga 2020. godine, nakon što je osigurao investiciju od 200 milijuna dolara. Ta je tvrtka važna za cjelokupni razvoj tehnološkog ekosustava zemlje, jer ulaže u startupe koji se bave razvojem projekata u segmentima poput umjetne inteligencije i robotike, a također je otvorila urede u susjednoj Srbiji i Bosni i Hercegovini. Još jedna hrvatska IT tvrtka, Infinum, također se želi proširiti na susjednu Crnu Goru. Sve te tvrtke namjeravaju ulagati i surađivati sa sveučilištima u tim zemljama jer će na taj način u kratkom roku osigurati pristup regionalnim IT talentima. Dugoročno bi taj pristup mogao pomoći razvoju IT industrije u dijelovima regije koji i dalje zaostaju u ICT-u i trebaju pronaći nove prilike za zapošljavanje. Primjerice, profitirati bi mogla Crna Gora, gdje ICT sektor prema podacima UN-a čini 4,2 posto, a nezaposlenost je blizu 20 posto.

Izazovi za investitore

Najveći izazov s kojim se regionalni startupi susreću je nedostatak fondova rizičnog kapitala i anđela investitora. U većini slučajeva upravo su tvrtke poput Infobipa same preuzele ulogu investitora u perspektivne lokalne startupe. Infobip vodi vlastiti Startup tribe, globalni program posvećen razvoju regionalnih i globalnih startupa, koji sada uključuje više od 70 startupa iz 40 zemalja.

Dok su članice EU-a Hrvatska i Bugarska privukle ulaganja u vrijednosti 956 milijuna eura, u razdoblju između 2015. i 2021., ostatak regije je istovremeno uspio prikupiti samo 154 milijuna eura, pokazalo je izvješće Googlea.

Glavni razlog tome je što većina zemalja u regiji nije u potpunosti integrirana u EU. Naime, dok su tehnološke tvrtke iz Hrvatske i Bugarske ostvarile uspjeh u prikupljanju sredstava, kandidati za EU kao što su Sjeverna Makedonija ili Crna Gora to nisu uspjeli, najviše zbog nedovoljne zakonodavne i regulatorne usklađenosti s EU-om, ali i političke nestabilnosti.