Vlasnik kozmetičkog brenda Avon podnio zahtjev za bankrot, oglasio se i Avon Hrvatska

Natura, brazilska kompanija koja je ujedno i vlasnica kozmetičkog brenda Avon u Europi, Velikoj Britaniji i Latinskoj Americi, podnijela je zahtjev za bankrot kako bi otplatila dug od 1,3 milijarde dolara. Kako je nedavno izvijestio The Guardian, Avon Products Inc. (API), podružnica brazilske Nature, koja je 2020. godine kupila Avon izvan Sjeverne Amerike, podnijela je zahtjev za stečaj.

Kompanija je kazala kako nisu u stanju platiti dugove koji su nastali prije svega kao posljedica tužbi koje navode da neki proizvodi brenda sadrže sastojke koji uzrokuju rak.

Danas se o tome za Index.hr oglasio i Avon Hrvatska iz kojeg poručuju da ‘ovaj pravni postupak uključuje samo neaktivnu holding kompaniju u SAD-u te da poslovanje Avona izvan SAD-a nisu dio postupka i neće biti pogođene‘. Nadodali su i da pokretanje stečajnog postupka Avon Products Inc. (API) nema nikakvog utjecaja na Avon u Hrvatskoj, kao ni na druga tržišta izvan SAD-a.

Avon je kompanija koja posluje već 135 godina, a njezina povijest seže do Davida McConnella, putujućeg prodavača knjiga iz New Yorka. U Velikoj Britaniji je bio prepoznatljiv po reklamnom sloganu ‘Ding dong! Avon zove!‘, kao i po prodaji od vrata do vrata. Avon ima pet tisuća direktno zaposlenih, kao i milijune prodajnih agenata diljem svijeta, prenosi Guardian.