Poliklinika Salvea preuzela riječki Aerosol Clinic i širi poslovanje

Akvizicijom riječke klinike Salvea prvi put izlazi izvan Zagreba, a u planu su širenje medicinskih usluga i povezivanje stručnjaka

Dječja poliklinika Salvea preuzela je riječki Aerosol Clinic, čime nakon manje od tri godine poslovanja prvi put širi svoje poslovanje izvan Zagreba. Akvizicijom ulazi na tržište Rijeke i Kvarnera, a cilj je povezati medicinske timove dviju ustanova te proširiti ponudu specijalističkih pregleda i zdravstvenih programa na obje lokacije. Financijski detalji transakcije nisu objavljeni.

Zagrebačka Salvea danas okuplja više od 50 stručnjaka iz više od 25 područja medicine i suradnih struka, dok riječki Aerosol Clinic ima desetak specijalista i subspecijalista. Riječka klinika specijalizirana je za alergologiju, kliničku imunologiju, respiratornu medicinu i otorinolaringologiju, a među uslugama nudi i terapiju mikroniziranim aerosolom Jadranskog mora te alergen-specifičnu imunoterapiju.

– Ovom akvizicijom želimo dodatno osnažiti ponudu u Rijeci, a iskustvo i znanje riječkog tima uključiti u daljnji razvoj našeg rada u Zagrebu. Cilj je povezati ekspertize obje lokacije te nastaviti podizati standarde i ponudu zdravstvene skrbi u Hrvatskoj – izjavila je Marija Bošnjak, direktorica Poliklinike Salvea i nova direktorica Aerosol Clinica.

Prema najavama, u Rijeci će postupno postajati dostupni i liječnici iz zagrebačke poliklinike, među kojima je pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, dok će se riječki stručnjaci uključivati u razvoj programa u Zagrebu.

Osnivač Aerosol Clinica, pedijatrijski alergolog i imunolog Silvije Šegulja, istaknuo je da povezivanje omogućuje pristup široj mreži medicinskih specijalnosti, razmjenu znanja i organizacijsku podršku za daljnji razvoj riječke ustanove.

Salvea je proteklih godina, uz razvoj pedijatrijskih i drugih specijalističkih usluga, ulagala i u digitalizaciju poslovanja, uključujući aplikaciju za online naručivanje i konzultacije s liječnicima te automatizaciju dijela internih procesa primjenom umjetne inteligencije.

Kako navode iz poliklinike, preuzimanje Aerosol Clinica prvi je korak u dugoročnom planu širenja poslovanja na nove lokacije, pri čemu će naglasak biti na akvizicijama i povezivanju postojećih stručnih timova. Prvi zajednički programi i daljnji planovi razvoja zagrebačke i riječke lokacije trebali bi biti predstavljeni tijekom sljedećih mjeseci.