Španjolska bi mogla dobiti maslinarskog megadiva

Poljoprivredno-prehrambena grupacija ponudila je za preuzimanje najveće punionice i distributera maslinova ulja na svijetu 470 milijuna eura

Jedan od najvećih proizvođača maslinova ulja na svijetu, španjolski Dcoop, planira preuzeti svog sunarodnjaka, maslinarskog diva Deoleo. Za akviziciju planira izdvojiti 470 milijuna eura, a njezina finalizacija, kako pišu španjolske novine, očekuje se u rujnu. Velika akvizicija na jednom europskom tržištu sama je po sebi zvučna, ali kad se uzme u obzir da je Dcoop jedna od najvećih poljoprivrednih zadruga na svijetu, a Deoleo jedan od najvećih distrubutera maslinova ulja te da se cijeli posao obavlja u Španjolskoj, koja je najveća izvoznica maslinova ulja, onda takva vijest uzburka cijelo europsko tržište.