Tokić nastavlja širenje u Sloveniji: Nakon Bartoga preuzima i Matik

Nova akvizicija jača Tokić u segmentu gospodarskih vozila i potvrđuje strategiju širenja najavljenu nakon izlaska na burzu

Distributer autodijelova i opreme Tokić potpisao je obvezujući ugovor o preuzimanju svih udjela u slovenskom društvu SAG SLO, koje posluje pod brendom Matik, izvijestili su u srijedu iz kompanije. Zaključenje transakcije i prijenos vlasništva uslijedit će nakon ishođenja potrebnih regulatornih odobrenja, a vrijednost preuzimanja nije objavljena.

SAG SLO trenutno je u vlasništvu međunarodne grupacije Swiss Automotive Group (SAG), koja zapošljava više od četiri tisuće ljudi i posluje na desetak europskih tržišta u distribuciji autodijelova i drugih proizvoda za održavanje vozila.

Matik je pritom jedan od značajnijih distributera rezervnih dijelova za gospodarska vozila, kamione i autobuse na slovenskom tržištu. Brend, čiji korijeni na međunarodnom tržištu sežu do 1969. godine, u Sloveniji je prisutan već tridesetak godina, a danas posluje kroz poslovne jedinice u Ljubljani, Mariboru i Kopru.

Prema revidiranim financijskim podacima za 2025. godinu, SAG SLO lani je ostvario 7,2 milijuna eura prihoda i zapošljavao 28 djelatnika.

- Ova akvizicija prirodan je nastavak našeg rasta i prisutnosti na slovenskom tržištu, gdje poslujemo kroz društvo Bartog. U poslovanju Matika vidimo izniman potencijal i snažnu komplementarnost s našim poslovanjem, osobito u segmentu gospodarskih vozila - kazao je predsjednik Uprave Tokića Ivan Šantorić.

Bartog je bio prekretnica

Nova akvizicija nastavak je Tokićeva višegodišnjeg širenja na slovenskom tržištu, čija je najveća prekretnica bilo preuzimanje Bartoga 2020. godine . Riječ je o jednoj od većih hrvatskih investicija u Sloveniji, kojom je Tokić preuzeo vodećeg slovenskog distributera guma i autodijelova.

Bartog je u trenutku prodaje imao oko 60 milijuna eura godišnjih prihoda, 36 trgovina te mrežu od 67 franšiznih radionica. Za Tokić je preuzimanje bilo strateški važno jer mu je omogućilo snažan ulazak na slovensko tržište, dok je Bartogovu snažnu poziciju u prodaji guma nadopunio Tokićevim poslovanjem u distribuciji rezervnih dijelova.

Integracija Bartoga pokazala se važnim generatorom rasta Grupe. Prema podacima koje je Tokić objavio prošle godine, Bartogovi prihodi gotovo su se udvostručili u prve četiri godine nakon akvizicije. Tokić Grupa je 2024. ostvarila ukupno 232 milijuna eura prihoda i devet milijuna eura dobiti.

Širenje Bartoga nastavilo se i nakon toga. Tijekom 2025. otvorene su nove poslovnice u Celju i Novom Mestu, a nekoliko postojećih lokacija preseljeno je u veće i modernije prostore. Tokić je početkom 2025. stekao i prava za razvoj servisne mreže Auto Check Center (ACC) u Sloveniji, čime je poslovanje dodatno proširio izvan klasične distribucije autodijelova.

Bartog danas ima više od 40 poslovnica

Ekspanzija se nastavila i ove godine. Bartog je otvorio nove poslovnice u Ptuju i Tolminu, a krajem svibnja Tokić je otvorio obnovljenu i proširenu Bartogovu poslovnicu u Ljubljani. Slovenska kompanija danas ima više od 40 poslovnica, a Tokić paralelno širi prodajnu mrežu i u Hrvatskoj.

Preuzimanje Matika zato Tokiću donosi više od dodatnih 7,2 milijuna eura prihoda. Kompanija njime jača upravo segment gospodarskih vozila, koji posljednjih godina razvija kao jedno od novih područja poslovanja. Tijekom 2025. pokrenut je servis za gospodarska vozila, a početkom 2026. poslovanje tog segmenta organizirano je kroz društvo T Truck Servis.

Matikova postojeća pozicija među distributerima dijelova za kamione, autobuse i druga gospodarska vozila tako se uklapa u širenje Tokića iz tradicionalnog poslovanja s dijelovima za osobna vozila i gumama prema širem aftermarket poslovnom modelu.

Nakon IPO-a najavili nove akvizicije

Nova transakcija dolazi manje od godinu dana nakon izlaska Tokića na Zagrebačku burzu. U IPO-u je prikupljeno ukupno 23,3 milijuna eura, od čega je 20,2 milijuna eura novog kapitala pripalo kompaniji. Uprava je još tijekom javne ponude jasno dala do znanja da bi dio budućeg rasta trebao dolaziti upravo iz novih preuzimanja.

Član Uprave za financije Dražen Jurković tada je podsjetio da je Tokić tijekom razvoja proveo nekoliko manjih akvizicija hrvatskih kompanija i veliko preuzimanje Bartoga te poručio da je kompanija nakon iskustva integracije različitih tehnologija, procesa i poslovnih kultura spremna za nove akvizicije.

Tokić Grupa zajedno s Bartogom u Sloveniji u 2025. godini ostvarila je 247 milijuna eura prihoda, 7,9 posto više nego godinu ranije.

Preuzimanje Matika stoga je ujedno prva konkretnija potvrda akvizicijskog smjera koji je Uprava najavljivala uoči i nakon izlaska na burzu. Za razliku od Bartoga, koji je Tokiću prije šest godina praktički otvorio slovensko tržište, Matik je znatno manja i ciljanija akvizicija kojom Grupa produbljuje poziciju na tržištu na kojem već ima razvijenu prodajnu i logističku infrastrukturu te ulazi snažnije u specijalizirani segment dijelova za gospodarska vozila.