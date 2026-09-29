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Indijski tehnološki div preuzima Robotiq.ai za devet milijuna eura

29. rujna 2026.
Firma Robotiq.Darko Jovišić, Ivan Belas, Marko Gudelj

Darko Jovišić, Ivan Belas, Marko Gudelj

foto Boris Šćitar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Softverska divizija tehnološkog diva HCLTech preuzima zagrebačku tvrtku koju su osnovali Darko Jovišić, Marko Gudelj i Ivan Belas

Softverska divizija indijskog tehnološkog diva HCLTecha, HCLSoftware preuzima zagrebačku tvrtku Robotiq.ai. Prema pisanju Netokracije, transakcija je vrijedna devet milijuna eura, a HCL Technologies Austria, podružnica HCLTecha, preuzet će 100 posto udjela. Zaključenje transakcije očekuje se u studenom.

Robotiq.ai zagrebačka je tehnološka kompanija, koju su osnovali Darko Jovišić, Marko Gudelj i Ivan Belas, registrirana kao Robotic Process Automation d.o.o., koja razvija platformu za robotsku automatizaciju poslovnih procesa (RPA). Osnovana je 2018. godine, a njezina rješenja namijenjena su ponajprije velikim sustavima poput banaka, osiguravatelja i telekomunikacijskih kompanija. Softver automatizira ponavljajuće administrativne zadatke i omogućuje povezivanje različitih poslovnih sustava, uključujući i starije aplikacije koje nemaju odgovarajuće API-je.

Njegova će se platforma nakon akvizicije povezati s HCLSoftwareovim rješenjem HCL UnO Agentic, namijenjenim upravljanju i orkestraciji AI agenata i automatiziranih poslovnih procesa.

Robotiq.ai je prije prodaje HCLSoftwareu prošao jednu investicijsku rundu. Češki fond J&T Ventures u svibnju 2021. uložio je 900 tisuća eura u seed rundi, dok je kompanija prethodno dobila manju pre-seed investiciju poslovnih anđela te 190 tisuća eura kroz program Eurostars za istraživanje i razvoj.

Prošlu su godinu zaključili s 1,36 milijuna eura prihoda što je oko 38 posto više nego godinu ranije te su poslovali s dobiti od 170.257 eura što je povećanje od 241,30 posto u odnosu na 2924. godinu.

Zagrebačka tvrtka među korisnicima ima velike banke, osiguravateljske kuće i telekomunikacijske kompanije. HCLSoftware ističe da je platforma prilagođena primjeni u velikim sustavima, uz sigurnosne certifikate, evidenciju aktivnosti i mogućnost različitih modela implementacije.

– Kompanije se sve više odmiču od eksperimentiranja s umjetnom inteligencijom prema automatizaciji koja se može sigurno i pouzdano koristiti u stvarnom poslovanju – izjavio je Kalyan Kumar, predsjednik HCLSoftwarea, dodajući da bi tehnologija Robotiq.ai trebala proširiti mogućnosti njihove platforme s donošenja odluka na izvršavanje konkretnih zadataka.

Suosnivač i direktor Robotiq.ai Darko Jovišić poručio je da će ulazak u HCLSoftware zagrebačkoj tvrtki omogućiti veći doseg i pristup globalnom tržištu te integraciju njihove tehnologije u širu platformu za automatizaciju poslovnih procesa.

HCLSoftware posluje u sklopu HCLTecha, jedne od najvećih indijskih IT kompanija, te za klijente ima više od 20 tisuća organizacija, uključujući većinu kompanija iz skupine Fortune 100 i gotovo polovicu kompanija s liste Fortune 500.

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