Indijski tehnološki div preuzima Robotiq.ai za devet milijuna eura

Softverska divizija tehnološkog diva HCLTech preuzima zagrebačku tvrtku koju su osnovali Darko Jovišić, Marko Gudelj i Ivan Belas

Softverska divizija indijskog tehnološkog diva HCLTecha, HCLSoftware preuzima zagrebačku tvrtku Robotiq.ai. Prema pisanju Netokracije, transakcija je vrijedna devet milijuna eura, a HCL Technologies Austria, podružnica HCLTecha, preuzet će 100 posto udjela. Zaključenje transakcije očekuje se u studenom.

Robotiq.ai zagrebačka je tehnološka kompanija, koju su osnovali Darko Jovišić, Marko Gudelj i Ivan Belas, registrirana kao Robotic Process Automation d.o.o., koja razvija platformu za robotsku automatizaciju poslovnih procesa (RPA). Osnovana je 2018. godine, a njezina rješenja namijenjena su ponajprije velikim sustavima poput banaka, osiguravatelja i telekomunikacijskih kompanija. Softver automatizira ponavljajuće administrativne zadatke i omogućuje povezivanje različitih poslovnih sustava, uključujući i starije aplikacije koje nemaju odgovarajuće API-je.

Njegova će se platforma nakon akvizicije povezati s HCLSoftwareovim rješenjem HCL UnO Agentic, namijenjenim upravljanju i orkestraciji AI agenata i automatiziranih poslovnih procesa.

Robotiq.ai je prije prodaje HCLSoftwareu prošao jednu investicijsku rundu. Češki fond J&T Ventures u svibnju 2021. uložio je 900 tisuća eura u seed rundi, dok je kompanija prethodno dobila manju pre-seed investiciju poslovnih anđela te 190 tisuća eura kroz program Eurostars za istraživanje i razvoj.

Prošlu su godinu zaključili s 1,36 milijuna eura prihoda što je oko 38 posto više nego godinu ranije te su poslovali s dobiti od 170.257 eura što je povećanje od 241,30 posto u odnosu na 2924. godinu.

Zagrebačka tvrtka među korisnicima ima velike banke, osiguravateljske kuće i telekomunikacijske kompanije. HCLSoftware ističe da je platforma prilagođena primjeni u velikim sustavima, uz sigurnosne certifikate, evidenciju aktivnosti i mogućnost različitih modela implementacije.

– Kompanije se sve više odmiču od eksperimentiranja s umjetnom inteligencijom prema automatizaciji koja se može sigurno i pouzdano koristiti u stvarnom poslovanju – izjavio je Kalyan Kumar, predsjednik HCLSoftwarea, dodajući da bi tehnologija Robotiq.ai trebala proširiti mogućnosti njihove platforme s donošenja odluka na izvršavanje konkretnih zadataka.

Suosnivač i direktor Robotiq.ai Darko Jovišić poručio je da će ulazak u HCLSoftware zagrebačkoj tvrtki omogućiti veći doseg i pristup globalnom tržištu te integraciju njihove tehnologije u širu platformu za automatizaciju poslovnih procesa.

HCLSoftware posluje u sklopu HCLTecha, jedne od najvećih indijskih IT kompanija, te za klijente ima više od 20 tisuća organizacija, uključujući većinu kompanija iz skupine Fortune 100 i gotovo polovicu kompanija s liste Fortune 500.