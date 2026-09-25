Potvrđen izlazak Porschea iz Rimac Groupa, Sarag u blokadi

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom je registru potvrđeno da je PORSCHE INVESTMENTS MANAGEMENT izašao iz vlasničke strukture RIMAC GROUPA. Stoga je logično da je iz NO-a izašao Martin Georg Roth, koji je kao dugogodišnji PORSCHEOV menadžer nije više član NO-a u kojem je zastupa interese svoje kompanije.

Utvrđivanje pretpostavki za stečaj

Pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad tvrtkom SARAG iz Murvice. Prema podacima iz sudskog rješenja, tvrtka ima nepodmirene obveze, a račun joj je blokiran zbog nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza. Iz potvrde Fine od 4. rujna 2026. proizlazi da je prije osnove za naplatu vjerovnika bilo evidentirano 121.363,43 eura nepodmirenih obveza, dok tražbina vjerovnika iznosi 80.409,49 eura.