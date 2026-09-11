ĐĐ Strojna obrada s novim čelnikom, smjena u Combisovu nadzoru

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Danijel Kušljić imenovan je predsjednikom Uprave tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA umjesto Mareka Jaroša, koji je opozvan prije isteka mandata. Kušljić je doktor znanosti, a magistrirao je 2006. i doktorirao 2012. godine, oba puta u području upravljanja građevinskim projektima i ekonomike graditeljstva. Prije dolaska u Đuro Đaković Strojnu obradu bio je operativni direktor slavonskobrodske tvrtke SIMPLEX, koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom dizala te posluje na europskim tržištima.

Promjena u Combisu

Marijana Bačić imenovana je predsjednicom NO-a COMBISA umjesto predsjednice Uprave HT-a Nataše Rapaić.

Bačić je članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, gdje je zadužena za razvoj, marketing i prodaju usluga poslovnim korisnicima, korisničke i tehničke usluge te ICT poslovanje. U HT-u je od 2001. godine, a tijekom karijere obnašala je niz rukovodećih funkcija u području financija, korporativne prodaje i ICT-ja.