Kotarac i Mamić ugasili graditelja najskuplje zgrade, novi vlasnik Hervisa

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

DAL-KON ING Zvonka Kotarca i TOMMY 1992 Tomislava Mamića preuzeli su imovinu, prava i obveze društva CASA BUONA PARTE u postupku podjele razdvajanjem s preuzimanjem, pri čemu CASA BUONA PARTE prestaje postojati. Riječ je o projektnoj tvrtki koja je izgradila istoimeni luksuzni kompleks u Rovinju, za kojeg se navodilo da je najskuplja zgrada u Hrvatskoj sa cijenom kvadrata do 15.000 eura.