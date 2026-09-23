Tvrtke i tržišta
Kotarac i Mamić ugasili graditelja najskuplje zgrade, novi vlasnik Hervisa
23. rujna 2026.
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
DAL-KON ING Zvonka Kotarca i TOMMY 1992 Tomislava Mamića preuzeli su imovinu, prava i obveze društva CASA BUONA PARTE u postupku podjele razdvajanjem s preuzimanjem, pri čemu CASA BUONA PARTE prestaje postojati. Riječ je o projektnoj tvrtki koja je izgradila istoimeni luksuzni kompleks u Rovinju, za kojeg se navodilo da je najskuplja zgrada u Hrvatskoj sa cijenom kvadrata do 15.000 eura.
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