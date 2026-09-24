Tvrtke i tržišta

AEEG preuzeo Demil tech, povratak Vidakovića na čelo Viator&Vektor projekata

24. rujna 2026.
Davor Ljevar, Demil tech

Davor Ljevar, Demil tech

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dragomir Janjić novi je predsjednik uprave DEMIL TECHA umjesto Davora Ljevara, koji ostaje član uprave, a Alexander Henn novi je prokurist. U vlasničku strukturu ušla je tvrtka AEEG INDUSTRY SERVICES.

AEEG INDUSTRY SERVICES osnovan je u Zagrebu u ožujku ove godine, a vlasnički je povezan s austrijskim AEEG Applied Explosives & Energeticsom, grupom koja razvija i proizvodi eksplozive za civilnu i obrambenu primjenu. U AEEG je početkom rujna značajan manjinski udio stekao danski private-equity fond ETNA, specijaliziran za ulaganja u obranu, kibernetičku sigurnost i zaštitu kritične infrastrukture. Fond je najavio ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta i međunarodno širenje AEEG-a.

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#Aeeg#Demil Tech#Dragomir Janjić#Ivica Vidaković#Promjene U Kompanijama
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