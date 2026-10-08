Prima prodala četiri nekretnine kako bi financirala daljnji rast

Nekretnine ukupne površine oko 25 tisuća kvadrata kupio je LCN Capital Partners. Prima prodajom oslobađa kapital za daljnji rast.

Prima grupa prodala je četiri svoje nekretnine u Hrvatskoj investicijskoj tvrtki LCN Capital Partners, no u njima ostaje kao dugoročni najmoprimac. Riječ je o tri maloprodajna te jednom logističko-distributivnom centru ukupne površine oko 25 tisuća četvornih metara.

Ovom sale and leaseback transakcijom kompanija prodaje vlastite nekretnine te ih istodobno uzima u zakup. Iznos kupoprodaje, trajanje najma i ostali komercijalni uvjeti nisu objavljeni.

Za Primu je ključna prednost transakcije oslobađanje kapitala dosad vezanog u nekretninama, koji sada može usmjeriti u daljnji rast poslovanja.

– Ako želite rasti i imate veće ambicije, onda vam, iskreno, treba kapital. Ako nakon prodaje nekretnina taj kapital možete uložiti tako da na njega ostvarujete veći povrat, onda cijela transakcija ima smisla – rekao je član Uprave Prima grupe Filip Lavriv na nedavnoj PROGRES konferenciji u Ljubljani.

LCN već kupovao nekretnine Konzuma

Kupac Priminih nekretnina nije nov na hrvatskom tržištu. LCN Capital Partners specijalizirao se upravo za sale and leaseback i slične transakcije, a upravlja s više od 3,5 milijardi dolara imovine u 20 država.