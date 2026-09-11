Cijene nekretnina rastu, ali jaz između traženih i realiziranih sve veći

Podaci DZS-a, pokazuju da prosječna prodajna cijena kvadrata stana iznosi 2994 eura, dok tražena cijena na temelju oglas iznosi 3717 eura

Prema nedavno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna cijena četvornog metra prodanog novog stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu ove godine iznosila je 2.994 eura, što je 8,7 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine i 4,6 posto više nego u drugom polugodištu 2025. Istodobno je prosječna cijena kvadrata novogradnje u Zagrebu dosegnula 3.518 eura, što je 18,9 posto više nego godinu ranije.

DZS podatke o cijenama novogradnje prikuplja izravno od dijela investitora i drugih poslovnih subjekata koji grade i prodaju nove stanove, pa statistika obuhvaća samo dio ugovorenih prodajnih cijena, a ne sve transakcije novogradnje u Hrvatskoj. S druge strane, agencije za nekretnine cijene nekretnina analiziraju na temelju oglasa i razlikuju se od ostvarenih kupoprodajnih cijena, no istodobno pokazuju veliku razliku između tražene i realizirane cijene.

Tako je prema podacima Hrvatske udruge posrednika nekretninama, a na temelju 7.937 analiziranih oglasa za stanove, prosječna ponderirana tražena cijena kvadrata 3.717 eura, a medijalna 3.701 eura, što je za više od 700 eura veća cijena od one koja je realizirana. Dakle, prosječna realizirana cijena kvadrata prema DZS-u bila je za čak 700 eura manja od cijene koju je prodavatelj tražio.