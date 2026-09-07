Novogradnja u Zagrebu poskupjela gotovo 19 posto u godinu dana

Prosječna cijena kvadrata novog stana u Zagrebu dosegnula je 3.518 eura, dok je u Hrvatskoj prosjek porastao na 2.994 eura

Prosječna cijena četvornog metra prodanog novog stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2026. iznosila je 2.994 eura, što je 8,7 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine i 4,6 posto više nego u drugom polugodištu 2025., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). U Zagrebu je rast bio znatno snažniji – prosječna cijena kvadrata novogradnje dosegnula je 3.518 eura, što je 18,9 posto više nego godinu ranije.

U ostalim naseljima prosječna cijena četvornog metra novog stana u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 2.754 eura, odnosno 9,7 posto više nego u istom razdoblju lani i pet posto više nego u drugoj polovici 2025.

Zagreb ponovno snažno podiže prosjek

Još izraženiji rast vidi se kada se iz statistike izuzmu stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje (POS). Prosječna cijena četvornog metra novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe iznosila je 3.012 eura, što je 8,9 posto više nego godinu ranije i 4,4 posto više nego u drugoj polovici 2025.

U Zagrebu je prosječna cijena takvih stanova dosegnula 3.554 eura po četvornom metru. Na godišnjoj razini to je rast od čak 19,9 posto, dok je u odnosu na drugo polugodište prošle godine cijena porasla 3,4 posto. U ostalim naseljima kvadrat je prosječno stajao 2.766 eura, uz godišnji rast od 9,4 posto.

Time se nastavlja snažan rast cijena zagrebačkih nekretnina. Kako je Lider već pisao, u pojedinim zagrebačkim četvrtima cijene su prema podacima za 2026. rasle gotovo 20 posto, a među područjima s najvećim rastom bili su Trnje i još nekoliko zagrebačkih lokacija.

Šira slika pokazuje koliko je u međuvremenu porastao trošak stanovanja. Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj u deset su godina porasle 129 posto, pa se za iznos za koji se prije deset godina mogao kupiti stan od 116 kvadrata danas može kupiti tek oko 50 kvadrata.

POS stanovi pritom ostaju znatno jeftiniji od tržišne novogradnje. Njihova prosječna cijena u prvom polugodištu iznosila je 1.410 eura po četvornom metru, što je 13,3 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine, ali 13,1 posto manje nego u drugoj polovici 2025.

U prvom polugodištu 2026. u Hrvatskoj je prodano ukupno 1.618 novih stanova, od čega 530 u Zagrebu i 1.088 u drugim naseljima. Od ukupnog broja prodanih novih stanova samo je 15 bilo iz programa POS-a, dok su 1.603 stana prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.