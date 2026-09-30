Promjena u Orbicu, novi član Uprave PBZ-a

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Romina Orešković Cvetanović više nije direktorica u ORBICU.

Orešković Cvetanović karijeru u Orbicu započela je 1998. godine u računovodstvu. Tijekom godina obnašala je funkcije direktorice financija, potpredsjednice za financije i informatiku te potpredsjednice za korporativne financije. U siječnju 2020. imenovana je članicom Uprave Orbico Grupe i glavnom financijskom direktoricom, s odgovornošću za financije, riznicu, kontroling i druge korporativne funkcije.

PBZ s novim članom Uprave

Paolo Musso novi je član Uprave PRIVREDNE BANKE ZAGREB. Banku zastupa zajedno s još jednim članom Uprave.

U Upravi je zadužen za poslovanje s velikim, srednjim i malim poduzećima, a njegov mandat obuhvaća razdoblje od 2026. do 2029. godine. U njegovoj je nadležnosti i koordinacija društava PBZ Croatia osiguranje za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima te PBZ-Leasinga.