Roto Dinamic kreće u novo preuzimanje, na redu je makarska tvrtka

Nakon Herma, Fortenovin distributer želi preuzeti distribuciju i trgovinu hranom i pićima Apfela, tvrtke obitelji Pašalić.

Roto Dinamic, distributer hrane i pića iz sastava Fortenova grupe, namjerava preuzeti dio poslovanja makarskog Apfela. Prema javnom pozivu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), transakcija obuhvaća dio makarske tvrtke, odnosno Apfelovo poslovanje distribucije te maloprodaje i veleprodaje alkoholnih i bezalkoholnih pića i hrane.

AZTN je potpunu prijavu namjere koncentracije zaprimio 8. listopada, a javni poziv objavio dan poslije. Agencija prikuplja mišljenja zainteresiranih strana do 19. listopada, pa se zasad radi o namjeravanom preuzimanju.

U pozivu se kao tržišta na kojima bi koncentracija mogla imati učinke navode veleprodaja pića i hrane u Hrvatskoj te distributivna trgovina mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i proizvodima za higijenu kućanstva, na području Splitsko-dalmatinske županije. Preuzimanje bi tako Rotu donijelo dodatno poslovanje u Dalmaciji, važnoj za opskrbu turističkog i ugostiteljskog sektora.

Apfel je u vlasništvu Milorada Pašalića, koji je ujedno član uprave. Prema podacima Fine, tvrtka je u 2025. ostvarila 39,8 milijuna eura ukupnih prihoda, 5,8 posto manje nego godinu prije. Neto dobit iznosila je 2,65 milijuna eura, uz pad od 11,8 posto, dok je EBITDA dosegnula 4,4 milijun eura. Tvrtka je imala 97 zaposlenih prema satima rada.

Novo preuzimanje nakon Hermea

Makarska tvrtka, uz hranu i piće, posluje i u prodaji ugostiteljske opreme, sitnog inventara te namještaja za ugostiteljske i turističke objekte. Osim u Makarskoj, prisutna je i u Splitu, gdje je 2017. otvorila prodajno-izložbeni salon.

Planirana transakcija nastavak je širenja Roto Dinamica, koji je prošle godine zaključio preuzimanje varaždinskog Herma, regionalnog veletrgovca i maloprodajnog trgovca pićima s lokacijama u Varaždinu, Ludbregu i Ivancu. Roto je preuzimanjem proširio bazu za oko 500 poslovnih partnera te dobio više od 30 zaposlenika Herma. U ponudu su ušli i austrijsko pivo Stiegl te slovenski liker Petovia.

Prihodi skočili 51 posto

Ranije tijekom 2025. Roto je preuzeo i operativno poslovanje Velproa, u sklopu preslagivanja veleprodaje unutar Fortenova grupe. Postupak izdvajanja Velproove divizije iz Konzuma i pripajanja Rotu pripremljen je i zaključen tijekom 2024., a operativno proveden u veljači 2025. Konzum se time dodatno usmjerio na maloprodaju, dok je Roto proširio veleprodajno poslovanje distribucijom hrane.

U godini tih promjena Roto Dinamic zabilježio je snažan rast financijskih rezultata. Ukupni prihodi u 2025. iznosili su 269,4 milijuna eura, što je 51,3 posto više nego godinu prije. Neto dobit povećana je za 78,5 posto, na 17,7 milijuna eura. Broj zaposlenih prema satima rada porastao je za 38 posto, na 973.