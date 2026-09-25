Mitreski: Nastojimo domaću proizvodnju učiniti dostupnijom kupcima

Za poslovanje je važan stabilan regulatorni okvir i uvjeti koji omogućuju dugoročno planiranje, rekao je predsjednik Uprave Konzuma

Konzum je prošlu godinu završio sa snažnim financijskim rezultatima, bez kreditnog duga i uz nastavak ulaganja u prodajnu mrežu, tehnologiju i zaposlenike. Predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitreski ističe da kompanija daljnji razvoj temelji na snažnoj domaćoj dobavljačkoj bazi, digitalizaciji i što boljem odgovoru na potrebe kupaca.