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Mitreski: Nastojimo domaću proizvodnju učiniti dostupnijom kupcima
25. rujna 2026.
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Za poslovanje je važan stabilan regulatorni okvir i uvjeti koji omogućuju dugoročno planiranje, rekao je predsjednik Uprave Konzuma
Konzum je prošlu godinu završio sa snažnim financijskim rezultatima, bez kreditnog duga i uz nastavak ulaganja u prodajnu mrežu, tehnologiju i zaposlenike. Predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitreski ističe da kompanija daljnji razvoj temelji na snažnoj domaćoj dobavljačkoj bazi, digitalizaciji i što boljem odgovoru na potrebe kupaca.
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