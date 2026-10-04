Rudan nudi 4,2 tisuće eura po preostaloj dionici nekadašnjeg Proficija

Za preostalih 8,7 posto udjela Rudan je pripremio 1,25 milijuna eura, a grupacija danas raspolaže s više od 1600 smještajnih jedinica.

Kada je prošle godine tvrtka Rudan iz Žminja od Adriatic Investment Managementa preuzela većinski vlasnički udjel u turističko-investicijskoj tvrtki Proficio, odmah ju je preimenovala u Pine Beach te joj premjestila sjedište iz Zagreba u Žminj. U vlasničkoj strukturi Pine Beacha ostalo je još nekoliko desetaka malih dioničara, kojima Rudan sada nudi 4,2 tisuće eura po dionici.