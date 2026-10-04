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Rudan nudi 4,2 tisuće eura po preostaloj dionici nekadašnjeg Proficija

4. listopada 2026.
Turističko naselje Pine Beach Pakoštane

Turističko naselje Pine Beach Pakoštane

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Za preostalih 8,7 posto udjela Rudan je pripremio 1,25 milijuna eura, a grupacija danas raspolaže s više od 1600 smještajnih jedinica.

Kada je prošle godine tvrtka Rudan iz Žminja od Adriatic Investment Managementa preuzela većinski vlasnički udjel u turističko-investicijskoj tvrtki Proficio, odmah ju je preimenovala u Pine Beach te joj premjestila sjedište iz Zagreba u Žminj. U vlasničkoj strukturi Pine Beacha ostalo je još nekoliko desetaka malih dioničara, kojima Rudan sada nudi 4,2 tisuće eura po dionici.
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