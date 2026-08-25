Skupština Bosqara odlučila: Dioničarima 2,9 milijuna eura dividende

Pravo na isplatu imaju dioničari koji će s 28. kolovoza biti evidentirani kao imatelji dionica u depozitoriju SKDD-a, a isplata će biti 3. rujna

Glavna skupština društva Bosqara, holding kompanije hrvatske investicijske grupe Bosqar Invest, prihvatila je u utorak predloženu odluku o isplati dividende u ukupnom iznosu od 2,9 milijuna eura, odnosno 0,17 eura po dionici.

Bosqar je priopćio da će pravo na isplatu dividende ostvariti dioničari koji će s 28. kolovoza 2026. godine biti evidentirani kao imatelji dionica društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Pritom će se od 27. kolovoza dionicama Bosqara trgovati bez prava na isplatu dividende. Isplata je predviđena za 3. rujna.

Bosqar će do kraja godine nastaviti s otkupom vlastitih dionica, za što u ovoj godini planira izdvojiti približno 7,1 milijun eura.

U priopćenju se navodi da će Bosqar, ovisno o provedbi planiranog otkupa vlastitih dionica, kroz dividendu i navedeni otkup u 2026. godini svojim dioničarima vratiti približno 10 milijuna eura.

O daljnjim koracima u eventualnoj provedbi otkupa vlastitih dionica te o svim uvjetima za podnošenje ponuda, navode u Bosqaru, pravodobno će obavijestiti javnost.

Na današnjoj sjednici skupštine društva prihvaćene su i ostale odluke predviđene dnevnim redom, pa je upravi i nadzornom odboru dana razrješnica za 2025. godinu, a godišnja poslovna izvješća su primljena na znanje.