Rudan u Omišu završio investiciju od sedam milijuna eura

Ukupna ulaganja grupacije Rudan u turistički kompleks Almissa do kraja 2027. godine dosegnut će 12 milijuna eura

Nakon što ga je ranije preuzela grupacija Rudan Hotels & Camps, turistički kompleks Almissa u Omišu nastavlja investicijski ciklus usmjeren na renovaciju, modernizaciju i podizanje kategorizacije kompleksa.

Kako se navodi u priopćenju, ulaganje vrijedno sedam milijuna eura dio je šireg ciklusa koji će do kraja 2027. doseći ukupno 12 milijuna eura, a Omišu i srednjoj Dalmaciji donijeti sadržajniji i konkurentniji turistički proizvod u segmentu obiteljskog, aktivnog i premium kamping odmora.

Najnovija ulaganja odnose se na modernizaciju smještajnih kapaciteta, uređenje novih sadržaja, razvoj sportske i obiteljske infrastrukture, novu hortikulturu, poboljšanje internih komunikacija te podizanje ukupnog standarda kompleksa s tri na četiri zvjezdice.

Novi sadržaji i nastavak ulaganja

Uz smještaj, značajan dio ulaganja usmjeren je na dodatne sadržaje, pa tako Almissa dobiva novu sportsku zonu s teniskim terenom, multisport terenom, dva padel terena i teretanom na otvorenom, čime se dodatno pozicionira prema gostima koji tijekom odmora žele aktivan i rekreativan sadržaj.

Uređena su i dva nova dječja igrališta, nova car free zona s većim naglaskom na sigurnost djece, a provedeni su i infrastrukturni zahvati koji uključuju popločavanje staza, novu hortikulturu i uređenje prostora prema kriterijima kampa najviše kategorije.

Gostima su na raspolaganju i postojeći sadržaji: a la carte restoran i bar, vanjski i dječji bazeni, dječja igraonica te uređena plaža. Kompleks je smješten neposredno uz pješčanu plažu, oko 1,2 kilometra od središta Omiša.

Novi smještajni kapaciteti nadovezuju se na postojeću ponudu kompleksa koji danas raspolaže sa 157 mobilnih kućica i 177 uređenih parcela za kampiranje, a ulaganja u Almissu nastavit će se do kraja 2027. godine.

Dio širenja grupacije

Kako smo nedavno pisali u Lideru, ova investicija dio je širenja istarske energetske i turističke kompanije Rudan iz Žminja. Na razini grupe, konsolidirani prihodi za 2025. godinu iznosili su oko 65 milijuna eura uz EBITDA-u nešto iznad 20 milijuna eura, dok je turistički portfelj s više od dvije tisuće smještajnih jedinica generirao oko 42 milijuna eura.

Tvrtka je nedavno prvi put izašla na tržište kapitala kroz mini obveznice, a njezina Uprava, na čelu s Danijelom Benčićem, javno razmatra i mogućnost ulaska vanjskih investitora ili izlaska na burzu.

Turistički dio grupe, kojim upravlja Rudan Hotels & Camps, ubrzano raste te danas uz kamp Almissa i hotel Nestos u Omišu obuhvaća Terme Jezerčica, Pine Beach u Pakoštanima, hotele Pagus, La Luna i Meridijan na Pagu, hotele i vile u Vodicama, Sagittu u Lokvi Rogoznici te Angelo d'Oro u Rovinju.

Uz projekt u Omišu, pojedinačno najveća investicija grupe obnova je hotela Adria u Biogradu na Moru vrijedna 18 milijuna eura, koji se otvara u srpnju.