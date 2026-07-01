Bosqar planira dioničarima isplatiti ove godine oko 10 milijuna eura

Objavili su i da razmatraju provedbu otkupa vlastitih dionica tijekom ove godine u ukupnoj vrijednosti od približno 7,1 milijuna eura

Bosqar predlaže ove godine isplatu dividende u ukupnom iznosu od gotovo tri milijuna eura, a razmatra i otkup vlastitih dionica u ukupnoj vrijednosti većoj od sedam milijuna eura, priopćili su u srijedu iz te investicijske grupacije.

Uprava i Nadzorni odbor Bosqara, naime, predložili su glavnoj skupštini, zakazanoj za 25. svibnja, donošenje odluke o isplati dividende dioničarima u ukupnom iznosu od 2,95 milijuna eura. Ujedno, iz tog društva su objavili i da razmatraju provedbu transakcija otkupa vlastitih dionica tijekom ove godine u ukupnoj vrijednosti od približno 7,1 milijuna eura. Namjera društva je objaviti prvi poziv za otkup vlastitih dionica tijekom trećeg tromjesečja, a drugi tijekom četvrtog tromjesečja 2026. godine.

Iz poziva za skupštinu vidljivo je da bi dividenda iznosila 17 centi po dionici, a isplatila bi se iz zadržane dobiti društva iz 2024. u iznosu od 116.996 eura te dobiti tekuće godine u iznosu od 2,83 milijuna eura. Dividenda bi se isplatila dioničarima upisanima u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 28. kolovoza, a od 27. kolovoza trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 3. rujna 2026.

Ako glavna skupština usvoji predloženu odluku o isplati dividende te ako se planirana transakcija otkupa vlastitih dionica provede u skladu s objavljenim planom, Bosqar će tijekom 2026. godine svojim dioničarima isplatiti ukupno približno 10 milijuna eura, naveli su iz te kompanije.