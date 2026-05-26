Tokić kreće u otkup svojih dionica za 700 tisuća eura

Kupnja 40 tisuća dionica na Zagrebačkoj burzi počinje 1. lipnja i može trajati najkasnije do 8. rujna iduće godine, objavila je kompanija

Tokić kreće u otkup vlastitih dionica vrijedan 700 tisuća eura. U objavi na Zagrebačkoj burzi u utorak stoji kako ovaj distributer automobilskih dijelova u okviru Programa namjerava steći do najviše 43 tisuće dionica. Za otkup će kompanija utrošiti najviše 700 tisuća eura. Program otkupa započinje 1. lipnja, a završava najkasnije do 8. rujna iduće godine.

Kako stoji u objavi, Program se provodi radi 'ostvarenja dodatne vrijednosti za dioničare, između ostaloga poboljšanjem likvidnosti dionica, radi raspolaganja dionicama u okviru programa nagrađivanja članova Uprave, odnosno drugih programa raspolaganja dionicama koji će biti usvojeni od strane Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, te za ostale svrhe dopuštene prema primjenjivim propisima i Odluci Glavne skupštine'.

Što se tiče likvidnosti, statistika Zagrebačke burze pokazuje da je u travnju Tokićeva dionica zabilježila malo više od 67 tisuća eura prometa. To je 0,15 posto ukupnog dioničkog prometa na domaćoj burzi, koji je iznosio 42,2 milijuna eura. To je i uvjerljivo najniži promet s tom dionicom od početka godine. Tokić u objavi ističe kako će dionice otkupljivati na burzi, nije obvezan otkupiti ih, već će djelovati kao kupac ovisno o tržišnim uvjetima. Aranžer programa otkupa je investicijsko društvo Hita-vrijednosnice.

Najviša cijena po kojoj će Tokić stjecati dionice ne smije biti iznad ni ispod 10 posto prosječne tržišne cijene ostvarene tijekom prethodnog dana trgovanja. U ponedjeljak je dionica zaključila na 16,10 eura, što je za petinu niža cijena od 20,2 eura iz početne javne ponude (IPO) prošloga studenoga. Tijekom ove godine cijena je pala 12 posto, dok je cijelo tržište, iskazano indeksom CROBEX, poraslo malo manje od osam posto.

Podsjetimo, Tokić je uoči izlaska na burzu najavio da će prikupljenih 20-ak milijuna eura u IPO-u iskoristiti za gradnju logističko-distributivnog centra u Sesvetskom Kraljevcu. U prospektu koji je pratio izlazak kompanije na burzu stajalo je da je ukupna približna vrijednost te investicije 35 milijuna eura, a ostatak planiraju financirati vlastitim sredstvima iz operativnog poslovanja te zaduživanjem (bankovni krediti i potencijalno obveznice).

Projektom je bila planirana i izgradnja uredskih prostora, a po završetku izgradnje na novu lokaciju planiraju preseliti i sjedište Grupe. No, krajem travnja kompanija je objavila da odustaje od te investicije te da razmatra ulazak u dugoročni zakup. Početak godine obećava solidno poslovanje 2026.

Izvješće za prvo tromjesečje pokazuje da su konsolidirani prihodi od prodaje iznosili 60 milijuna eura, što je 15,7 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Na razini matičnog društva, prihodi od prodaje iznosili su 46,5 milijuna eura, uz rast od 18,8 posto. Normalizirana neto dobit od 1,4 milijuna eura viša je za 40 posto.