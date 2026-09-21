Hrvatska pošta: Nova carinska davanja već smanjuju broj pošiljaka

Pošiljke iz trećih zemalja sve češće stižu iz skladišta u EU, a investicije Hrvatske pošte u 2027. ovisit će o oporavku kompanije

Nova carinska davanja već utječu na poslovanje Hrvatske pošte i dovode do smanjenja broja pošiljaka, dok se istodobno mijenjaju logistički tokovi robe naručene u internetskim trgovinama iz trećih zemalja. Sve veći dio tih pošiljaka prema hrvatskim kupcima više ne stiže izravno iz matičnih zemalja, nego iz skladišta smještenih unutar Europske unije.

Otkrila je to Ivana Mrkonjić, predsjednica Uprave Hrvatske pošte, u anketi za posebno izdanje Liderovih 500 najvećih, govoreći o utjecaju novih carinskih pravila, stanju u logistici, investicijama i planovima kompanije za 2027. godinu.

Nova regulativa, prema njezinim riječima, ima izravan utjecaj na poslovanje Hrvatske pošte, ponajprije kroz smanjenje broja pošiljaka kao posljedicu uvođenja novih carinskih davanja. U kompaniji ipak očekuju stabilizaciju tržišta nakon što se korisnici i dobavni lanci prilagode novim uvjetima.

Optimizam temelje i na promjenama koje se već događaju u logističkim tokovima. Kada je riječ o pošiljkama naručenima u internetskim trgovinama iz trećih zemalja, trenutačno je veći udio pošiljaka koje dolaze iz skladišta s područja Europske unije nego onih koje prema kupcima putuju izravno iz matičnih zemalja.

Za korisnike to znači bržu dostavu jer se skraćuje logistički lanac, a u Hrvatskoj pošti očekuju da će se taj trend nastaviti.

Rast paketnog poslovanja donosi i pritisak na marže

Promjene se događaju u trenutku kada paketno poslovanje nastavlja rasti i Hrvatskoj pošti otvara nove poslovne prilike. Međutim, taj rast istodobno prati snažna konkurencija, niske marže te rast troškova rada i goriva.

Zbog toga budući rast Hrvatske pošte, ističe Mrkonjić, neće ovisiti samo o povećanju volumena pošiljaka, nego prije svega o povećanju produktivnosti, automatizaciji, optimizaciji dostavnih procesa i modernizaciji voznog parka.

Kompanija posluje i u uvjetima geopolitičke neizvjesnosti koja utječe na transportne pravce, logistiku i cijene goriva. Fokus zato ostaje na poboljšanju temeljnog poslovanja, povećanju učinkovitosti i stvaranju pretpostavki za dugoročan rast.

U Hrvatskoj pošti na takve izazove gledaju i kao na priliku za jačanje otpornosti kompanije, a time, kako navodi Mrkonjić, i otpornosti hrvatskoga gospodarstva.

Nova ulaganja ovisit će o oporavku kompanije

Hrvatska pošta iza sebe ima razdoblje intenzivnih investicija. Segment dostave, prema riječima predsjednice Uprave, znatno je unaprijeđen, dok logistika ostaje izazov na čijem rješavanju kompanija sustavno radi. Upravo će u tom području u srednjoročnom razdoblju postojati potreba za novim ulaganjima.

Novi strateški ciljevi kompanije, usvojeni krajem 2025. godine, usmjerili su fokus na temeljnu djelatnost, kvalitetu dostave i povećanje učinkovitosti. Njima je predviđeno i ostvarivanje dodatnih ušteda.

Koliko će Hrvatska pošta investirati 2027. godine, međutim, još nije određeno. Investicijski proračun ovisit će o razini oporavka i stabilizacije koju kompanija uspije ostvariti do posljednjeg kvartala ove godine.

Cilj je, navodi Mrkonjić, izgraditi Hrvatsku poštu kao pouzdanog i stabilnog partnera s uslugom koja može odgovoriti na potrebe tržišta i kvalitetnom infrastrukturom koja ima i širu društvenu važnost.

Bez poštara nema ni e-trgovine

Važan dio budućeg razvoja kompanije odnosi se na radnike. Nove tehnologije trebale bi zaposlenicima pomoći da učinkovitije i jednostavnije obavljaju svoje zadatke, ali Mrkonjić naglašava da tehnologija ne može zamijeniti ljude na kojima počiva temeljna djelatnost kompanije.

– Bez poštarica i poštara nema ni e-trgovine u Hrvatskoj – ističe predsjednica Uprave Hrvatske pošte.

Kompanija je, kaže, svjesna važnosti svojih radnika ne samo u svakodnevnim operativnim aktivnostima nego i u kontekstu rasta e-trgovine, jačanja konkurentnosti i održavanja kritične infrastrukture države.

Zbog toga ulaganje u primanja radnika u Hrvatskoj pošti i dalje smatraju najboljim načinom zadržavanja i privlačenja radne snage.

Kompanija je tijekom prošle godine tri puta povećavala plaće operativnim radnicima, što je u 2025. rezultiralo ukupnim povećanjem plaća od 20 posto.

I tijekom ove godine Hrvatska pošta nastavlja raditi na unapređenju kompanije kao mjesta rada i poboljšanju sustava nagrađivanja zaposlenika. Isti smjer planira zadržati i tijekom 2027. godine, s ciljem boljeg prepoznavanja, vrednovanja i poticanja angažmana i lojalnosti zaposlenika.

U kompaniji tako budući rast ne vežu samo uz veći broj paketa. Produktivnost, automatizacija i učinkovitija dostava postaju sve važniji u okolnostima u kojima e-trgovina povećava količinu paketnih pošiljaka, ali istodobno snažna konkurencija, niske marže te viši troškovi rada i goriva stvaraju sve veći pritisak na poslovanje.