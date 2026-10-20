Tvrtke i tržišta
Tommy pred burzom: koliko vrijedi i što ulagači zapravo kupuju?
20. listopada 2026.
foto Boris Ščitar
Financijski pokazatelji su solidni, ali cijena dionica ovisit će i o održivosti rasta, najmovima i kvaliteti dobiti
Piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje
VAŽNA NAPOMENA: Analiza nije revizija niti investicijski savjet.
Splitski trgovački lanac Tommy priprema se za izlazak na Zagrebačku burzu koji bi mogao postati najveća javna ponuda dionica privatne kompanije u Hrvatskoj. Prodajom 25 do 27 posto vlasništva planira se prikupiti između 180 i 200 milijuna eura, što otvara pitanje koliko Tommy zapravo vrijedi i opravdavaju li poslovni rezultati očekivanu cijenu. Prema ilustrativnoj procjeni tvrtke Konter, vrijednost vlasničkog kapitala Tommy Grupe kreće se između 450 i 600 milijuna eura, sa središnjom procjenom od oko 520 milijuna eura.
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