Tvrtke i tržišta

Tommy pred burzom: koliko vrijedi i što ulagači zapravo kupuju?

20. listopada 2026.
Trgovina Tommy

Trgovina Tommy

foto Boris Ščitar
Lider
Lider
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Financijski pokazatelji su solidni, ali cijena dionica ovisit će i o održivosti rasta, najmovima i kvaliteti dobiti

Piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje
 
VAŽNA NAPOMENA: Analiza nije revizija niti investicijski savjet.

 

Splitski trgovački lanac Tommy priprema se za izlazak na Zagrebačku burzu koji bi mogao postati najveća javna ponuda dionica privatne kompanije u Hrvatskoj. Prodajom 25 do 27 posto vlasništva planira se prikupiti između 180 i 200 milijuna eura, što otvara pitanje koliko Tommy zapravo vrijedi i opravdavaju li poslovni rezultati očekivanu cijenu. Prema ilustrativnoj procjeni tvrtke Konter, vrijednost vlasničkog kapitala Tommy Grupe kreće se između 450 i 600 milijuna eura, sa središnjom procjenom od oko 520 milijuna eura.
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