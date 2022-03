Drogerija koja već 15 godina kupcima uljepšava dan

Od prve otvorene poslovnice u Vinkovcima do danas BIPA je otvorila ukupno 134 poslovnice u Hrvatskoj i zapošljava više od 800 ljudi

Lanac drogerija BIPA dio je međunarodne REWE grupe, prisutan u Hrvatskoj od 2007. Od prve otvorene poslovnice u Vinkovcima do danas BIPA je otvorila ukupno 134 poslovnice i zapošljava više od 800 zaposlenika. BIPA je drogerija koja kupcima nudi sjajne prilike osiguravajući im svakodnevno dobre ponude, cijene i sjajno iskustvo kupovanja. Ponuda BIPE temelji se na suradnji s vrhunskim robnim markama, pa je na policama moguće odabrati između 10.000 proizvoda međunarodnih i domaćih marki, visokokvalitetan makeup, parfeme, proizvode za njegu tijela, kose i zuba, za kućanstvo ili odličan izbor potrepština za najmlađe. Osim poznatih brendova, na policama BIPE ​moguće je pronaći kvalitetne proizvode vlastite robne marke LOOK BY BIPA, Today, Clever, BILife, BIHome i Babywell.

Inovacije i razvoj talenata

Od početka ove godine ponuda drogerije dostupna je i s pomoću aplikacije Wolt, što je rezultat digitalizacije poslovnih procesa koja je dio dugoročne strategije razvoja alternativnih prodajnih kanala i iskorak BIPE u online trgovinu. Kontinuirani razvoj asortimana i proširenje usluga ključni su aspekti poslovanja BIPE, koja je prva na našem tržištu uvela digitalni program vjernosti i potpuno digitalni, interaktivni letak za kupce.

Razvoj budućih talenata i ulaganje u zaposlenike dio su vrijednosti koje su temelj uspjeha BIPE. Kompanija kontinuirano ulaže u obrazovanje zaposlenika i razvoj prodajnog i menadžmentskog tima organizirajući različite edukacije poput SMART akademije, Razvojne akademije i programa Specijalist za ljepotu koji se izvodi u suradnji s talijanskom školom mode i dizajna Callegari.

Najveća su snaga BIPE ​ inovacije, a upravo je iz toga nastala nova, drukčija i još neviđena platforma na hrvatskom tržištu – BIPA Backstage. Platforma je to koja spaja ljepotu i dobru zabavu te uz profesionalni makeup i manikuru nudi raznovrsne edukacije, predavanja i radionice. U prvih godinu dana svog postojanja BIPA Backstage etablirao se kao mjesto vrhunske usluge po pristupačnoj cijeni; luksuz koji si svaka žena može i treba priuštiti. Srž BIPA Backstagea tim je educiranih vizažistica s dugogodišnjim iskustvom u svijetu ljepote koji je spreman na sve izazove.

– Zadovoljstvo kupaca na prvome nam je mjestu od samih početaka poslovanja BIPE. U tome smo iz godine u godinu uspješni zahvaljujući svojem timu zaposlenika. Ponosni smo na to što i danas u BIPI imamo kolege koji su s nama već 15 godina, od prve otvorene poslovnice. Njegujemo radnu atmosferu koja potiče otvorenu komunikaciju, ideje i prijedloge i ulažemo u profesionalni razvoj svojih kolega – ističe Tina Jurjević, operativna direktorica BIPE.

Odgovornost prema zajednici

U ožujku prošle godine BIPA i udruga 'kako si?' započele su dugoročnu suradnju i pokrenule kampanju #PrekrasnaIznutra o važnosti mentalnog zdravlja. Donacijom od 25.000 kuna u rujnu 2021. udruzi 'kako si?' osigurana su sredstva za pružanje besplatne psihološke pomoći vezane uz posljedice globalne pandemije i potresa koji su pogodili Hrvatsku. Cilj projekta koji se nastavlja i u ovoj godini jest osvijestiti što više ljudi o važnosti vlastitoga mentalnog zdravlja i dati im alat za suočavanje s problemima s pomoću besplatnog psihološkog e-savjetovanja koje je dostupno svima. Tijekom kampanje #PrekrasnaIznutra pokrenute su aktivnosti kako bi se smanjila stigmatizacija raznih poteškoća s kojima se susreću i djeca i odrasli uz pomoć stručnog vodstva psihologa iz udruge 'kako si?'.