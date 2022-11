Grupacija Deutsche Post DHL zabilježila rast prihoda u trećem tromjesečju 2022. za 20 posto

Grupacija Deutsche Post DHL, vodeći svjetski pružatelj logističkih usluga, nastavlja bilježiti snažan rast u trećem tromjesečju 2022. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, prihodi Grupacije porasli su za 20 posto na 24 milijarde eura. Čak i u oslabljenom makroekonomskom okruženju, Grupacija je uspjela učinkovito iskoristiti svoju globalnu mrežu zahvaljujući fleksibilnim strukturama i bliskom suradnjom između poslovnih jedinica, navodi se u priopćenju.

Tome je pridonio i ponovni rast domaćeg paketnog poslovanja i stalni trend rasta e-trgovine. Operativna dobit (EBIT) porasla je u skladu s navedenim za 15,2 posto na 2 milijarde eura. EBIT marža od 8,5 posto bila je malo ispod razine prethodne godine (3. tromjesečje 2021.: 8,8 posto).

– Prva tri tromjesečja godine bila su najuspješnija u povijesti poduzeća. EBIT se zadržao iznad 2 milijarde eura u sva tri tromjesečja. Unatoč usporavanju globalnog rasta, na dobrom smo putu da postignemo najbolji rezultat EBIT-a ikad s oko 8,4 milijarde eura – rekao je Frank Appel, izvršni direktor Grupacije Deutsche Post DHL.

Nakon značajnog skoka u prethodnoj poslovnoj godini, Grupacija je uspjela ostvariti još jedno znatno povećanje dobiti u prvih devet mjeseci. EBIT, do i uključujući rujan 2022., porastao je na 6,5 milijardi eura (9 mjeseci 2021.: 5,8 milijardi eura). Neto dobit nakon nekontrolirajućih udjela iznosila je ukupno 4 milijarde eura (9 mjeseci 2021.: 3,6 milijardi eura). Osnovna zarada po dionici porasla je u tom razdoblju na 3,32 eura u odnosu na 2,89 eura prošle godine

Kao odgovor na kontinuirano pozitivno poslovanje i rezultate poslovnih jedinica DHL-a, Grupacija je podigla svoje smjernice EBIT-a za tekuću financijsku godinu na rekordnu razinu od oko 8,4 milijarde eura (prethodno: 8 milijardi eura s maksimalnom varijacijom od +/- 5 posto).

U odnosu na završno tromjesečje, Grupacija Deutsche Post DHL dobro je pozicionirana unatoč stalnim globalnim gospodarskim neizvjesnostima i priprema se za vrhunac sezone s tipičnim sezonskim razvojem količina isporuka u svom B2C poslovanju. Srednjoročni izgledi za 2024. ostaju stabilni s EBIT-om od oko 8,5 milijardi eura.

Ponovno je B2B poslovanje DHL-ovih poslovnih jedinica Global Forwarding, Freight, Supply Chain i Express bilo pokretač snažnog rasta prihoda i EBIT-a Grupacije. Prijevoz tereta, prihod i EBIT poslovne jedinice Global Forwarding, Freight ponovno bilježi značajan rast zbog stalnih visokih vozarina. Dolazi do dodatnog poboljšanja stanja kapaciteta u zračnom i prekooceanskom teretnom prometu, budući da je potražnja osjetno smanjena, a prijevozna opskrba poboljšana.

Stalna velika potražnja za pouzdanim rješenjima koja pokreću otporne opskrbne lance i e-trgovinu omogućila je ugovornom logističkom poslovanju poslovne jedinice Supply Chain dobro treće tromjesečje. Količina vremenski definiranih međunarodnih pošiljki (TDI) iskoristila je disciplinirano upravljanje prinosima s neznatnim padom količina.

Kao što se i očekivalo, količine isporuka u B2C poslovanju ustalile su se na strukturno višoj razini u usporedbi s razinama prije pandemije. Količine isporuka zabilježile su značajno poboljšanje u trećem tromjesečju 2022. u odnosu na prvo tromjesečje. Zahvaljujući online maloprodaji, broj paketa u Njemačkoj ponovno je blago porastao. Ovaj pozitivan rast količine paketa također je bio vidljiv u poslovanju poslovne jedinice European eCommerce Solutions.

Pozitivna dobit dodatno je ojačala financijsku moć Grupacije. Operativni novčani tok bilježi značajan rast na 3,5 milijardi eura (3. tromjesečje 2021.: 2,6 milijardi eura). Ključni čimbenik koji se krije iza navedenog bila je solidna operativna dinamika i vrlo dobar razvoj obrtnog kapitala. U skladu s tim, slobodni novčani tok također se pozitivno razvijao te je iznosio 1,8 milijardi eura (3. tromjesečje 2021.: 1,3 milijarde eura) unatoč povećanim plaćanjima za ulaganja i akvizicije, čime je nadmašen preliminarni rezultat objavljen početkom listopada.

Zahvaljujući ovim snažnim rezultatima, Grupacija nadograđuje svoje smjernice slobodnog novčanog toka (isključujući akvizicije i prodaje) na više od 4,2 milijarde eura 2022. (prethodno: 3,6 milijardi eura s maksimalnim odstupanjem od +/- 5 posto). Grupacija dodatno ubrzava svoj tekući program otkupa dionica.

Društvo se odlučilo na daljnji otkup dionica do 500 milijuna eura do ožujka 2023., nakon što je otkup prve tranše do 800 milijuna eura uspješno završen početkom listopada 2022. Ti su planovi dio programa otkupa dionica 2022.-24. najavljenog u ožujku 2022. te ukupno obuhvaćaju do 2 milijarde eura, koji će se provoditi najkasnije do prosinca 2024.

Dobar razvoj novčanog toka osigurao je ulaganja u projekte prema planu bez suočavanja s bilo kakvim ograničenjima u trećem tromjesečju 2022. Bruto kapitalna ulaganja (Capex) usmjerena su na modernizaciju flote poslovne jedinice Express, proširenje kapaciteta poslovnih jedinica Post & Parcel Germany i eCommerce Solutions te inicijative automatizacije poslovne jedinice Supply Chain.

– Ostvareni su izvanredni rezultati novčanog toka u prošlom tromjesečju. Time smo suštinski dodatno ojačali svoju udobnu financijsku poziciju i očuvali sposobnost ulaganja. Zahvaljujući našoj financijskoj snazi dobro smo pozicionirani i u ekonomski slabijem okruženju. U slučaju gospodarske krize, možemo se osloniti na dobro uspostavljena rješenja za uravnoteženje na razini cijele Grupacije kako bismo uspješno prebrodili razdoblja nestabilnosti – rekla je financijska direktorica Melanie Kreis.

Poslovna jedinica Express ponovno je ostvarila vrlo dobru iskorištenost kapaciteta u svojim mrežama koje se protežu diljem svijeta. EBIT je porastao za 4,2 posto na godišnjoj razini na 1 milijardu eura dok je ostvaren još snažniji rast prihoda za 21,8 posto te koji sada iznosi 7,2 milijarde eura.

Kao i u drugom tromjesečju 2022., ovaj je rast bio posebno potaknut cjenovnim mjerama i većim dodatnim naknadama za gorivo. Količina vremenski definiranih međunarodnih žurnih pošiljki bilježi dnevni pad od 2,6 posto. Uspostavljeni cjenovni mehanizmi uspješno su ublažili povećane troškove. Sukladno tome, profitabilnost je ostala na visokoj razini s EBIT maržom od 14,1 posto (3. tromjesečje 2021.: 16,4 posto).