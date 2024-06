SparkShare: Hrvatski inovativni proizvod na međunarodnoj sceni

SparkShare iz Hrvatske priprema se za svoj veliki trenutak na međunarodnoj pozornici, sudjelujući na prestižnom međunarodnom sajmu Power2Drive Europe u Münchenu od 19. do 21. lipnja. Ovaj sajam, koji je dio The Smarter E Europe događaja, ističe integrirana energetska rješenja kroz obnovljive izvore energije, decentralizaciju i digitalizaciju. Okuplja vodeće stručnjake i inovacije iz sektora električne energije, topline i prometa, s posebnim naglaskom na e-mobilnost i infrastrukturu za punjenje. SparkShare će se predstaviti na sajmu kao jedan od tri izlagača iz Hrvatske među sveukupno preko 3 200 izlagača.

SparkShare: Prednosti koje ga čine poželjnim izlagačem na sajmu

SparkShare nije samo punjač - to je simbol promjene, transformirajući način kako percipiramo električnu energiju i punjenje vozila. Kroz svoju inovativnu mrežu, SparkShare omogućuje zajednici da dijeli svoje resurse, pružajući korisnicima pristup punjačima po povoljnim cijenama kućne struje. Ova jednostavna ideja postavlja temelje za budućnost e-mobilnosti, eliminirajući visoke troškove punjenja i potičući održivu potrošnju energije.

Za vlasnike obnovljivih izvora energije poput solarnih i vjetroelektrana, SparkShare otvara nova vrata neovisnosti, omogućujući im prodaju viška energije po vlastitim cijenama i uvjetima. To nije samo korak naprijed u ekonomskoj isplativosti, već i podrška za decentralizaciju energetskog sustava i osnaživanje lokalnih zajednica.

No, koristi SparkShare-a ne zaustavljaju se samo na individualnoj razini. Poslovni subjekti kao što su hoteli, apartmani, restorani i kampovi mogu iskoristiti prednosti ovog inovativnog koncepta kako bi povećali svoju konkurentnost i pružili dodatnu vrijednost svojim gostima. Besplatno punjenje vozila putem "Charge On Me" kupona postaje privlačan dodatak koji ne samo da poboljšava korisničko iskustvo, već i potiče ekološki osviještene izbore putnika.

S obzirom na sve veći broj električnih vozila diljem svijeta, infrastrukturni nedostatak postaje izazov koji treba hitno riješiti. SparkShare se pojavljuje kao rješenje za ovaj problem, pružajući praktično rješenje za javna parkirališta, garaže i stambene zgrade. Njihova prisutnost na sajmu nije samo prilika za promociju proizvoda, već i poziv svim zainteresiranim stranama da se pridruže zajednici usmjerenoj prema održivoj budućnosti.

SparkShare poziva sve da se pridruže njihovoj mreži i postanu dio revolucije u električnoj mobilnosti. Nemojte propustiti priliku biti dio promjene prema održivoj energiji i mobilnosti!