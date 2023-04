Virtualni influenceri zavladali marketinškom industrijom zahvaljujući AI i vertikalnom formatu

Virtualne osobe na društvenim mrežama okupljaju milijune pratitelja, „surađuju“ s najvećim svjetskim brendovima, a procjena je kako će tržište virtualnih influencera u Aziji do 2030. dosegnuti vrijednost od skoro 43 milijarde dolara

‘You are Balenciaga Harry‘ – govori markantni Hagrid mladom itekako modno osviještenom Harry Potteru. No, ne da se ovo nije dogodilo u knjigama, već J.K. Rowling to nije niti mogla zamisliti u svojim najluđim snovima (ili maštarijama). Ali, eto, ipak se dogodilo. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji odnosno AI-ju. Onom istom AI koji je papu Franju stavio u golemu bijelu jaknu „ghetto fabulous“ stila. Danas, je, stoga, sve moguće, baš zbog umjetne inteligencije. Bez problema se mogu generirati ne samo varijacije na temu, poput Pottera, Pape ili nekih drugih postojećih individualaca već i čitave, nove, umjetne osobe čime se najavljuje nova kategorija odnosno era trgovine, marketinga, online prisutnosti, oglašavanja - era virtualnih ljudi.

- Jednako kako su roboti zamijenili ljude u određenim poslovima u industriji ili znanosti, događa se da neke određene ljude odnosno zanimanja počinje zamjenjivati i virtualni ljudi. Za očekivati je bilo kako će jedno od tih zanimanja biti i influenceri. Stvoriti sadržaj, obraditi ga i objaviti na virtualnim platformama, a zatim aktivno komunicirati s pratiteljima putem chata ili lajkova, realno je vrlo jednostavan zadatak za umjetnu inteligenciju razvijenu do sadašnjeg stadija. Prvi virtualni influenceri, rekao bih avatari pojavili su se još oko 2016. godine, no s razvojem AI tehnologija oni sada postaju još popularniji, sve „bliskiji“ i „sličniji“ stvarnim ljudima – uveo nas je u razgovor na ovu temu stručnjak za digitalni marketing Aljaž Peklaj iz regionalne marketinške agencije Bold.group.

– Brojke govore u prilog tome kako se prvenstveno zbog iznimno brzog razvoja umjetne inteligencije sada već sigurno nalazimo u eri virtualnih influencera. Naime, prema procjeni Statiste veličina tržišta influencer marketing u cijelom svijetu procjenjuje se na 16,5 milijardi američkih dolara! Istraživanje potrošača i tržišta u SAD-u prošle godine otkrilo je kako je 58 posto ispitanika u tom trenutku pratilo ‘život‘ AI influencera dok je njihova popularnost bila najveća među pripadnicima Generacije Z. Njih čak 75 posto imalo je virtualne influencere koje su pratili ali i s njima aktivno razvijali interakciju na digitalnim platformama te koji su utjecali na njihove odluke - dodao je Peklaj.

Jedna od prvih virtualnih influencera je virtualna beauty blogerica Liu Yexi čija je prisutnost jaka na kineskoj mreži Douyin. Ova mreža je poslužila kao temelj današnjeg TikToka. Azija je što se tiče virtualne stvarnosti prva počela uvoditi trendove, te se predviđa kako će samo tržište virtualnih influencera u Aziji do 2030. godine dosegnuti vrijednost od skoro 43 milijarde dolara!

Jedna od prvih influencerica koja je baš jako nametnula svoju prisutnost na Instagramu i TikToku nalazi se iza profila imma.gram. Broji više od 900 tisuća pratitelja te aktivno „surađuje“ s renomiranim modnim brendovima kao što su Dior, Porsche Japan i Valentino.

Postavlja se, stoga, logično pitanje – mogu li doista virtualni influenceri zamijeniti one – žive?

- Razloga za to je mnogo – od činjenice da ne stare, da ih se može „snimiti“ od prostranstva svemira do razine „kvantnog carstva“, te ono najvažnije – gotovo nikako ne mogu napraviti nešto u privatnom životu što bi danas sutra napravilo štetu brendu kojeg podržavaju i reklamiraju (šifra: Kanye) - pojasnio nam je Peklaj.

Iznimno bitna činjenica koja virtualne influencere čini primamljivima tvrtkama diljem svijeta jest ta što su oni veliki dio trenutno itekako popularnog i brzorastućeg vertikalnog formata oglašavanja. Toliko popularnog, dodaje Peklaj, da ga je vodeći svjetski glazbeni streaming servis Spotify uvrstio u svoju ponudu.

- Nije tajna da s time direktno ciljaju na TikTok koji se nalazi pred zabranom. Naime, ova je društvena mreža uistinu zabranjena u SAD-u ali za sada samo na službenim mobitelima Vlade. Ali postoji tendencija da se ta zabrana proširi. Tu bi na mjesto TikToka mogla upasti nova brzorastuća društvena mreža Lemon8 - pojasnio je Peklaj.

No, postavlja se pitanje tko upravlja upravlja tim virtualnim ljudima, je li to doista samo umjetna inteligencija?

- Naravno da postoje iznimno veliki timovi ljudi koji stoje iza ovih postojećih ali ne stvarnih likova. AI u svemu tome igra iznimno važnu ulogu, upravlja tehnički svime no ipak postoje i „ljudski mozak“ iza svega koji upravlja tom umjetnom inteligencijom. I dalje su tu osobe zadužene za sadržaj, programeri, stilisti i kreativni timovi, pa čak i manageri biznismeni koji ovu cijelu priču uspješno unovčuju. Naravno, AI je sve ovo samo ubrzao i svima spomenutima samo olakšao posao – kazao je Peklaj koji će na Danima komunikacija u subotu 21. travnja u Rovinju održati tribinu o vertikalnom formatu i umjetnoj inteligenciji, a na kojoj će sigurno biti riječi i o virtualnim osobama. Više o ovoj temi bit će govora i na predstojećem online D-Talku koji će se bazirati na virtualnim influencerima koje će uz Peklaja posve ‘razotkriti‘ Tim Brdnik i Tadej Blažič iz tvrtke Social Humans. Prijave i sudjelovanje su besplatni na ovoj adresi.

Kako stvoriti vlastitog virtualnog influencera?

Aljaž Peklaj primio se zadatka da kreira svog virtualnog influencera i osobno provjeri koliko je to zahvaljujući danas dostupno AI tehnologiji zahtjevno ili pak jednostavno.

S nama je podijelio nekoliko osnovnih koraka, za koje mu je ukupno trebalo 45 minuta, kako bi osmislio, kreirao i izradio profil za svoju virtualnu influencericu: https://www.instagram.com/danik.virtual/.

1.KORAK:

- U prvom sam koraku u programu Midjourney pokušao programu opisati što više informacija o tome kakav lik želim stvoriti. Opisujem izgled djevojke, kakvu odjeću nosi, koje su joj boje oči i kosa … - objašnjava svoje radne korake Peklaj.

2.KORAK:

- U drugom koraku, izradom novih verzija i boljom definicijom fotografije, kreirao sam lik po svojoj želji - dodao je Peklaj.

3.KORAK:

- U trećem koraku sam od pripremljene fotografije napravio nekoliko različitih fotografija koje prikazuju lik u različitim situacijama i na različitim situacijama - predstavio je jednostavnost kreiranja virtualnog avatara Aljaž Peklaj.

- Lik koji sam uz pomoć AI programa Midjourney kreirao služit će nam uglavnom kao testno okruženje. Želimo istražiti mogućnosti pripreme sadržaja s virtualnim influencerom, kao i pratiti reakcije javnosti na njezin ‘život‘ - završio je Peklaj.